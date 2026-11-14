Krösche possibile chiave per il colpo Stiller: clausola, come gioca e ruolo nel Milan di Amorim

Calciomercato Milan: Angelo Stiller dello Stoccarda nel mirino per il centrocampo di Ruben Amorim. Ecco clausola rescissoria, statistiche e analisi tattica
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Il Milan continuerà a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa di Ruben Amorim con l'obiettivo di tornare a vincere in poco tempo: le prossime sessioni saranno probabilmente guidate dall'ex dirigente dell'Eintracht Francoforte Markus Krösche, che dovrebbe diventare a gennaio 2027 il nuovo "Head of Football" dei rossoneri.
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Calciomercato Milan, idea Angelo Stiller per il dopo ModrićNon solo il mercato di gennaio (in cui il Milan potrebbe cercare un difensore centrale, un esterno e una prima punta): lo sguardo del dirigente sarà volto anche verso l'estate. Come sottolinea "Tuttosport", una delle priorità future sarà quella di trovare l'erede di Luka Modrić a centrocampo. Tanti nomi presenti sul taccuino rossonero tra cui Ayari del Brighton e Scott del Bournemouth. Secondo il quotidiano, il prossimo arrivo di Krösche potrebbe scaldare la pista verso Angelo Stiller, 25enne centrocampista centrale dello Stoccarda e della nazionale tedesca. Presente una clausola di rescissione da 40 milioni ed è un nome che a Casa Milan conoscono dal lontano 2024. Vedremo se l'arrivo di Krösche accenderà questa pista.
I numeri stagionali di Angelo Stiller in BundesligaQuesti i numeri più interessanti di Stiller in stagione nel campionato tedesco (statistiche dal sito Sofascore):
- Presenze: 7.
- Partite da titolare: 7.
- Minuti totali giocati: 572.
- Gol: 0.
- Gol previsti (xG): 0,23.
- Tiri in porta di media: 0,1.
- Assist: 2.
- Assist previsti (xA): 0,95.
- Grandi occasioni create: 2.
- Passaggi chiave per partita: 1,4.
- Passaggi precisi per partita: 64,0 (89%).
- Tocchi per partita: 81,0.
- Palloni recuperati per partita: 3,6.
- Duelli vinti per partita: 3,0 (49%).
- Dribbling subiti per partita: 0,6.
- Errori che hanno portato a un tiro: 1.
- Errori che hanno portato a un gol: 0.
Chi è Angelo Stiller: caratteristiche tecniche e ruolo nel Milan di AmorimAngelo Stiller è un regista puro di centrocampo, mancino che eccelle nella costruzione del gioco grazie alla sua capacità di trovare i compagni con passaggi precisi sia nello stretto, sia in verticale o sui cambi di gioco. Sa gestire il ritmo della partita da vero metronomo della mediana e sa giocare benissimo contro la pressione avversaria. In fase difensiva non è un mediano fisico che ha come principale caratteristica quella di recuperare palla, ma sa pressare con molta propensione tattica. Il suo ruolo naturale è quello di mediano davanti alla difesa e nel Milan di Amorim potrebbe giocare nei due di centrocampo con al suo fianco un giocatore più fisico e dinamico, proprio come sta giocando Modrić.
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