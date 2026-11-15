Milan, come cambieresti con Tresoldi ed Endrick? Grande lavoro tattico per Amorim: tutte le possibilità

Calciomercato Milan: dall'attacco a due punte con Tresoldi e Ramos al tridente con Endrick e Pulisic. Tutte le opzioni tattiche ed economiche per Amorim
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il Milan potrebbe prendere tra gennaio e la prossima estate sia Endrick sia Tresoldi: "La Gazzetta dello Sport" ha parlato di come potrebbe cambiare il Milan con l'arrivo di questi attaccanti. Ovviamente servirebbe un investimento pesante per entrambi, difficile non pensarli titolari.
Come cambierebbe il Milan con Tresoldi o EndrickCon Tresoldi possibile quindi un attacco a due punte con Ramos. Con Endrick non servirebbe un cambio tattico visto che il brasiliano può giocare esterno, sulla trequarti e anche come prima punta. La soluzione più logica prevederebbe Endrick e Pulisic alle spalle di Ramos.
Tresoldi insieme al portoghese potrebbe agire come boa d'area di rigore attaccando la profondità, mentre Ramos potrebbe giocare più con la squadra venendo incontro alla manovra. Ovviamente Amorim dovrebbe rinunciare a un trequartista/esterno, cosa che non dovrebbe fare con Endrick.
La differenza sugli investimenti e l'ipotesi del doppio colpoA livello di investimento quasi impossibile pensare che il Real Madrid possa rinunciare del tutto al cartellino del brasiliano, mentre Tresoldi sarebbe del tutto del Milan in caso di un grande investimento.
E se invece dovessero arrivare prima o poi tutti e due? In quel caso sarebbe un Milan completamente rivoluzionato e Amorim avrebbe un grande lavoro da fare a livello tattico, ma ci sarebbe anche il tempo tra il raduno a Milanello e l'inizio della prossima stagione.
Vedremo quale sarà la scelta del Milan a gennaio e quale sarà l'opportunità più interessante da cogliere. Quello che è chiaro è che il Diavolo vuole continuare a investire per migliorare la rosa e un colpo in attacco di questo livello tra poche settimane potrebbe essere cruciale per chiudere al meglio la seconda parte della stagione.
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