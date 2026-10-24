In estate, David Odogu ha lasciato il Milan per giocare con maggiore continuità, trasferendosi in prestito secco al Tolosa. La strategia per valorizzare il centrale tedesco classe 2006, tuttavia, non sta funzionando: in Francia, l'ex Wolfsburg è ancora fermo a quota zero presenze. Una situazione che, inevitabilmente, preoccupa la società rossonera, chiamata a prendere una decisione in vista della prossima estate.

I dettagli del trasferimento al Tolosa

Il 17 agosto,raggiungono un accordo per il trasferimento a titolo temporaneo di David Odogu . Lo stipendio è totalmente a carico della società francese, ma a sorprendere è soprattutto una clausola presente nel contratto firmato dai due club: 'Le Téfécé' riceveranno deicollezionate dal difensore tedesco.

Il fatto che l'ex Wolsburg sia ancora fermo a quota zero minuti, così, assume un valore ancora più significativo: il Tolosa è disposto a rinunciare ai soldi pur di non schierare un calciatore che, evidentemente, non viene ritenuto pronto per scendere in campo.

Milan, chi è Odogu?

Nato a Berlino il 3 giugno 2006, di origini nigeriane, Odogu era arrivato a Milano a settembre 2025 per 8 milioni di euro. In patria era considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione. Nella stagione 2024/2025 con il Wolfsburg aveva collezionato appena 3 presenze in Bundesliga. Al Milan la situazione non è migliorata: 3 presenze con la prima squadra (16 minuti totali in campo) e 3 con il Milan Futuro (270 minuti).

Alcune dichiarazioni del compagno di reparto Strahinja Pavlović hanno alimentato interrogativi: “Negli ultimi due o tre mesi David mi ha fatto arrabbiare molto. È un mio grande amico, ma sono cose nostre”, ha detto il difensore serbo in un'intervista a 'Tuttosport'. Parole che lasciano intuire possibili questioni legate all’atteggiamento o alla determinazione, aspetti cruciali nel processo di maturazione di un giovane.

I rapporti tra Milan e Tolosa

Il piano del Milan in vista di giugno

Due anni prima di rilevare ilda Elliott,ha acquisito l'85% delFino a questo momento, le due realtà sono rimaste distanti, maha intenzione di inaugurare unaCome appreso dalla redazione di, l’idea del patron rossonero è quella di creare un asse simile a quello traentrambi sotto la proprietà del gruppo BlueCo.L'avventura dialterminerà il 30 giugno 2027, data in cui farà ritorno a Milanello. Il contratto che lega il centrale belga al club rossonero resta valido fino al, con un. Senza un cambio di passo, tuttavia, l'ipotesi di un reintegro in prima squadra resta decisamente remota. Se le cose non dovessero cambiare, ilcercherà unaper l'ex Wolfsburg, se non addirittura una