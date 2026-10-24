David Odogu non trova spazio al Tolosa: zero presenze, i rapporti tra i club e il piano del Milan in vista di giugno
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In estate, David Odogu ha lasciato il Milan per giocare con maggiore continuità, trasferendosi in prestito secco al Tolosa. La strategia per valorizzare il centrale tedesco classe 2006, tuttavia, non sta funzionando: in Francia, l'ex Wolfsburg è ancora fermo a quota zero presenze. Una situazione che, inevitabilmente, preoccupa la società rossonera, chiamata a prendere una decisione in vista della prossima estate.
I dettagli del trasferimento al TolosaIl 17 agosto, Milan e Tolosa raggiungono un accordo per il trasferimento a titolo temporaneo di David Odogu. Lo stipendio è totalmente a carico della società francese, ma a sorprendere è soprattutto una clausola presente nel contratto firmato dai due club: 'Le Téfécé' riceveranno dei bonus dai rossoneri in base alle presenze collezionate dal difensore tedesco.
Il fatto che l'ex Wolsburg sia ancora fermo a quota zero minuti, così, assume un valore ancora più significativo: il Tolosa è disposto a rinunciare ai soldi pur di non schierare un calciatore che, evidentemente, non viene ritenuto pronto per scendere in campo.
Milan, chi è Odogu?
Nato a Berlino il 3 giugno 2006, di origini nigeriane, Odogu era arrivato a Milano a settembre 2025 per 8 milioni di euro. In patria era considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione. Nella stagione 2024/2025 con il Wolfsburg aveva collezionato appena 3 presenze in Bundesliga. Al Milan la situazione non è migliorata: 3 presenze con la prima squadra (16 minuti totali in campo) e 3 con il Milan Futuro (270 minuti).
Alcune dichiarazioni del compagno di reparto Strahinja Pavlović hanno alimentato interrogativi: “Negli ultimi due o tre mesi David mi ha fatto arrabbiare molto. È un mio grande amico, ma sono cose nostre”, ha detto il difensore serbo in un'intervista a 'Tuttosport'. Parole che lasciano intuire possibili questioni legate all’atteggiamento o alla determinazione, aspetti cruciali nel processo di maturazione di un giovane.
I rapporti tra Milan e TolosaDue anni prima di rilevare il Milan da Elliott, RedBird ha acquisito l'85% del Tolosa. Fino a questo momento, le due realtà sono rimaste distanti, ma Gerry Cardinale ha intenzione di inaugurare una collaborazione continuativa nel prossimo futuro. Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, l’idea del patron rossonero è quella di creare un asse simile a quello tra Chelsea e Strasburgo, entrambi sotto la proprietà del gruppo BlueCo.
Il piano del Milan in vista di giugnoL'avventura di Odogu al Tolosa terminerà il 30 giugno 2027, data in cui farà ritorno a Milanello. Il contratto che lega il centrale belga al club rossonero resta valido fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio da 500 mila euro netti a stagione. Senza un cambio di passo, tuttavia, l'ipotesi di un reintegro in prima squadra resta decisamente remota. Se le cose non dovessero cambiare, il Milan cercherà una nuova soluzione in prestito per l'ex Wolfsburg, se non addirittura una cessione a titolo definitivo.
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