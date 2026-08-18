Intervenuto ai canali ufficiali del Tolosa, David Odogu ha voluto rilasciare le sue prime dichiarazioni dopo il suo approdo in Francia
Milan, l'arrivo di Moreira in Hotel dopo le visite mediche | VIDEO
Il mercato in uscita del Milan continua muoversi con le operazioni dedicate ai giovani talenti. Il club rossonero infatti, nel pomeriggio di oggi, ha ufficializzato il passaggio di David Odogu al Tolosa a tipo temporaneo con la formula del prestito secco.
Milan, le prime parole di Odogu in FranciaUna scelta condivisa per permettere al difensore di accumulare il giusto minutaggio e la giusta continuità in un campionato competitivo come in Francia. Subito dopo la firma, il giovane ha voluto rilasciare le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club transalpino, mostrando grande determinazione per questa nuova tappa della sua carriera.
"Durante la mia ultima stagione in Italia ho imparato moltissimo e ho acquisito un'esperienza preziosa che mi ha permesso di crescere come giocatore. Ora voglio consolidare queste basi, fare il passo successivo e continuare a crescere ai massimi livelli. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale per me giocare con regolarità, assumermi delle responsabilità e offrire prestazioni di alto livello settimana dopo settimana. Fin dall'inizio dei nostri colloqui, ho avuto un'impressione molto positiva del Tolosa. Sono convinto che il TéFéCé sia il luogo ideale per proseguire la mia crescita in un ambiente stimolante e fare il prossimo passo nella mia carriera".
Il Milan continua a seguire così da vicino al percorso del giovane centrale, fiducioso che l'avventura in Francia possa restituire al club un giocatore più completo e pronto per giocare in un palcoscenico come San Siro, sperando di essere, la prossima stagione, in Champions League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
Formazione Milan 2026-27, cosa manca e il 'gioco delle coppie'
Editoriali e Analisi
Probabile formazione: dove giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim
Live
Calciomercato Milan, Moreira: visite terminate, ora l'idoneità sportiva | LIVE
News Calciomercato
Milan Top News: Moreira a Milano, intrigo Leão-Chelsea e clamoroso maxi scambio con la Juve
Live
Mercato Milan LIVE | Visite per Moreira. Leão tra Arabia e Inghilterra. Nkunku torna a Lipsia?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti