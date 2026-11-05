Allegri, media punti disastrosa tra Milan e Napoli: discesa senza freni. E a Napoli c'è la bufera

Continua il momento più che negativo per Massimiliano Allegri: l'ex allenatore del Milan era stato esonerato alla fine della scorsa stagione dopo aver clamorosamente fallito la qualificazione in Champions League. I rossoneri sembravano poter competere con l'Inter per lo Scudetto dopo il derby vinto nel girone di ritorno.

E invece da quel momento è iniziata una discesa che sembra senza freni per Allegri: dalla partita contro la Lazio fino all'ultima giornata contro il Cagliari il Milan totalizzò 6 sconfitte, 3 vittorie e un pareggio in 10 partite. L'allenatore ha trovato subito una nuova panchina firmando con il Napoli di De Laurentiis, ma continuando il trend più che negativo.

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I numeri della crisi: la media punti horror di Allegri

Serie A 2026/27: nelle prime 10 partite sono arrivate 4 sconfitte, 4 vittorie e 2 pareggi.

nelle prime 10 partite sono arrivate 4 sconfitte, 4 vittorie e 2 pareggi. Champions League: bottino ancora più magro con 4 gare giocate, una vittoria e 3 sconfitte.

bottino ancora più magro con 4 gare giocate, una vittoria e 3 sconfitte. Media punti complessiva: nelle ultime 24 partite allenate, Allegri ha totalizzato 27 punti con 1.125 punti medi a partita.

Una discesa incredibile per l'ex allenatore rossonero che sembrava poter competere per lo Scudetto la scorsa stagione e che invece sta perdendo sempre più terreno sia in Serie A sia in Champions League. E in più quanto successo contro il Porto ieri sera non aiuta.

Clima rovente a Napoli: spogliatoio contro Allegri

"Non sono d’accordo con Allegri, non abbiamo giocato una buona partita, non abbiamo giocato bene".

L'attaccante partenopeoha parlato così dopo la sconfitta per 4-1:

Dichiarazioni pesanti anche quelle di Matteo Politano:

"Ci metto sempre la faccia, vorrei venisse qualche altro compagno a dare spiegazioni, non sempre noi italiani… Ma va bene così".

Nel finale di partita De Bruyne sbraccia per un movimento di Lucca: la prima punta del Napoli va quasi faccia a faccia con il belga mandandolo ripetutamente a "quel paese". Tensione a mille a Napoli per un allenatore che non sembra riuscire a trovare continuità di vittorie e un calcio piacevole.