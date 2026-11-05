Napoli nel caos dopo il Porto: analizziamo la media punti di Allegri tra Serie A e Champions. Spogliatoio spaccato: da Højlund al caso Lucca-De Bruyne

Emiliano Guadagnoli
- Milano

L'arrivo del Milan in hotel per il ritiro pre Ferencvaros: il video

Continua il momento più che negativo per Massimiliano Allegri: l'ex allenatore del Milan era stato esonerato alla fine della scorsa stagione dopo aver clamorosamente fallito la qualificazione in Champions League. I rossoneri sembravano poter competere con l'Inter per lo Scudetto dopo il derby vinto nel girone di ritorno.

E invece da quel momento è iniziata una discesa che sembra senza freni per Allegri: dalla partita contro la Lazio fino all'ultima giornata contro il Cagliari il Milan totalizzò 6 sconfitte, 3 vittorie e un pareggio in 10 partite. L'allenatore ha trovato subito una nuova panchina firmando con il Napoli di De Laurentiis, ma continuando il trend più che negativo.

Allegri, media punti disastrosa tra Milan e Napoli: discesa senza freni. E a Napoli c'è la bufera

I numeri della crisi: la media punti horror di Allegri

  • Serie A 2026/27: nelle prime 10 partite sono arrivate 4 sconfitte, 4 vittorie e 2 pareggi.
  • Champions League: bottino ancora più magro con 4 gare giocate, una vittoria e 3 sconfitte.
  • Media punti complessiva: nelle ultime 24 partite allenate, Allegri ha totalizzato 27 punti con 1.125 punti medi a partita.

Una discesa incredibile per l'ex allenatore rossonero che sembrava poter competere per lo Scudetto la scorsa stagione e che invece sta perdendo sempre più terreno sia in Serie A sia in Champions League. E in più quanto successo contro il Porto ieri sera non aiuta.

Clima rovente a Napoli: spogliatoio contro Allegri

L'attaccante partenopeo Rasmus Højlund ha parlato così dopo la sconfitta per 4-1:
"Non sono d’accordo con Allegri, non abbiamo giocato una buona partita, non abbiamo giocato bene".

Dichiarazioni pesanti anche quelle di Matteo Politano:

"Ci metto sempre la faccia, vorrei venisse qualche altro compagno a dare spiegazioni, non sempre noi italiani… Ma va bene così".

Nel finale di partita De Bruyne sbraccia per un movimento di Lucca: la prima punta del Napoli va quasi faccia a faccia con il belga mandandolo ripetutamente a "quel paese". Tensione a mille a Napoli per un allenatore che non sembra riuscire a trovare continuità di vittorie e un calcio piacevole.

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