Donnarumma sbaglia, Tresoldi non si ferma più, disastro Allegri: i segnali dalla serata di Champions League

Il punto sulla Champions League rossonera: i gol di Liberali e Tresoldi accendono il mercato del Milan. Serata shock per Donnarumma e Allegri, cifre e riscatti
L'arrivo del Milan in hotel per il ritiro pre Ferencvaros: il video
Serata di Champions League ricca di spunti anche per il Milan: risultati sorprendenti come il 9-1 del Como che ha dominato il Lens. In rete anche il talento del settore giovanile rossonero Mattia Liberali: gran controllo in corsa sulla fascia e poi tiro rasoterra a battere il portiere.
La serata degli ex: Donnarumma e Allegri in difficoltàVittoria anche per il Manchester City che batte soffrendo il Lipsia per 3-2: serata non entusiasmante per l'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Nel primo tempo sfiora un clamoroso errore su un tiro non pericoloso di Nusa, mentre nella ripresa sbaglia il posizionamento sul gol dell'1-1 dei tedeschi lasciando completamente sguarnito il primo palo. Nkunku è entrato al 57' ed è stato l'autore dell'assist per il gol del provvisorio 2-2 di Nusa.
Altro ex Milan Massimiliano Allegri: il suo Napoli crolla in casa del Porto per 4-1 e lascia un clima bollente nell'ambiente partenopeo. Santiago Giménez, in campo dal 67', ha servito l'assist per il gol del 2-1 di Gabri Veiga.
Il tesoretto dai riscatti: cifre e dettagli per il MilanImportante che il messicano e Nkunku giochino bene in stagione visto che il Milan può guadagnare circa 46 milioni di euro dai loro riscatti.
Obiettivo Tresoldi: cifre e numeri da urlo in Champions LeagueChiudiamo con Tresoldi: l'attaccante classe 2004 continua a segnare con il suo Bruges. Stavolta colpo di testa in area di rigore da vera prima punta.
Il possibile obiettivo di mercato del Milan continua a stupire in Champions League dopo la tripletta contro l'Inter: al momento è secondo nella classifica marcatori della competizione a quota 5 gol (alla pari di Haaland e a meno uno dai 6 gol di Douvikas).
Il Milan resta con gli occhi aperti: Tresoldi può essere un colpo importante per l'attacco rossonero, anche se l'investimento totale sarebbe molto alto (si parla di 50 milioni di euro per il cartellino).
Questo il riassunto in tinte rossonere della serata di Champions League, in attesa della gara di Europa League che vedrà il Milan protagonista in prima persona.
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