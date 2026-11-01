Moreira e Rabiot, attenti a quei due. Numeri offensivi devastanti, Serie A messa a ferro e fuoco

Il derby di Milano nel segno di un 22 rossonero: stavolta non è stato Kaká a incendiare i cuori dei tifosi del Milan, ma Diego Moreira mattatore rossonero nella vittoria per 3-1 contro l'Inter.

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I numeri di Diego Moreira nel Derby da Sofascore

Ecco i suoi numeri più interessanti dal sito Sofascore :

: Gol: 1 .

. Tiri: 1 .

. Tiri in porta: 1 .

. Assist: 2 .

. Grandi occasioni create: 1 .

. Passaggi chiave: 2 .

. Cross (precisi): 5 (4) .

. Passaggi precisi: 22/26 (85%) .

. Tocchi di palla: 46 .

. Dribbling (riusciti): 2 (1) .

. Duelli a terra (vinti): 7 (3) .

. Duelli aerei (vinti): 5 (1).

Il rientro e le statistiche di Adrien Rabiot

Questi i suoi numeri più interessanti sempre da Sofascore :

: Gol: 1 .

. Tiri totali: 2 .

. Passaggi accurati: 29/32 (91%) .

. Tocchi: 47 .

. Palloni recuperati: 1 .

. Duelli a terra (vinti): 2 (0) .

. Duelli aerei (vinti): 1 (1).

L'intesa tra Moreira e Rabiot e l'impatto sulla Serie A

"Dal primo giorno mi ha accolto a braccia aperte ed è stato subito carino. Siamo sempre gli ultimi nello spogliatoio, finiamo di mangiare insieme e parliamo di tutto, di vita e di calcio. Anche in campo abbiamo un ottimo rapporto, mi piace molto come calciatore".

Un altro giocatore tornato dopo due partite d'assenza per infortunio ècon il solito gol di questo suo inizio stellare in stagione.Interessante andare a ripescare quanto dichiarato aproprio da Moreira sul suo rapporto con Rabiot:

Una sintonia nata subito e che continua con grandi dividendi per il Milan.

Sono due calciatori che si esaltano a vicenda: Moreira è il classico esterno che ha tutte le qualità per poter fare benissimo in Serie A. Sa saltare l'uomo nello stretto, creare superiorità e dribblare con facilità con un ottimo piede e ottime capacità balistiche.

Rabiot, oltre a giocare per tutto il campo, sa essere devastante vicino alla porta e in fase offensiva.

E i numeri parlano: Moreira ha segnato 4 gol con 3 assist in sei presenze in Serie A. Rabiot è a quota 5 reti con 3 assist in 8 partite giocate in campionato.

Insieme sono 9 gol e 6 assist, una buona fetta dell'attacco del Milan.

Se Amorim troverà finalmente continuità nel suo gioco, occhio a quei due: Moreira e Rabiot possono mettere a ferro e fuoco la Serie A.