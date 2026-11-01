Moreira e Rabiot, attenti a quei due. Numeri offensivi devastanti, Serie A messa a ferro e fuoco

Scopri i dati pazzeschi di Diego Moreira nel derby e l'intesa devastante con Rabiot che sta facendo sognare i tifosi del Milan
Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video
Il derby di Milano nel segno di un 22 rossonero: stavolta non è stato Kaká a incendiare i cuori dei tifosi del Milan, ma Diego Moreira mattatore rossonero nella vittoria per 3-1 contro l'Inter.
I numeri di Diego Moreira nel Derby da Sofascore
- Ecco i suoi numeri più interessanti dal sito Sofascore:
- Gol: 1.
- Tiri: 1.
- Tiri in porta: 1.
- Assist: 2.
- Grandi occasioni create: 1.
- Passaggi chiave: 2.
- Cross (precisi): 5 (4).
- Passaggi precisi: 22/26 (85%).
- Tocchi di palla: 46.
- Dribbling (riusciti): 2 (1).
- Duelli a terra (vinti): 7 (3).
- Duelli aerei (vinti): 5 (1).
Il rientro e le statistiche di Adrien RabiotUn altro giocatore tornato dopo due partite d'assenza per infortunio è Adrien Rabiot che si è imposto a centrocampo con il solito gol di questo suo inizio stellare in stagione.
- Questi i suoi numeri più interessanti sempre da Sofascore:
- Gol: 1.
- Tiri totali: 2.
- Passaggi accurati: 29/32 (91%).
- Tocchi: 47.
- Palloni recuperati: 1.
- Duelli a terra (vinti): 2 (0).
- Duelli aerei (vinti): 1 (1).
L'intesa tra Moreira e Rabiot e l'impatto sulla Serie AInteressante andare a ripescare quanto dichiarato a "DAZN" proprio da Moreira sul suo rapporto con Rabiot:
"Dal primo giorno mi ha accolto a braccia aperte ed è stato subito carino. Siamo sempre gli ultimi nello spogliatoio, finiamo di mangiare insieme e parliamo di tutto, di vita e di calcio. Anche in campo abbiamo un ottimo rapporto, mi piace molto come calciatore".
Una sintonia nata subito e che continua con grandi dividendi per il Milan.
Sono due calciatori che si esaltano a vicenda: Moreira è il classico esterno che ha tutte le qualità per poter fare benissimo in Serie A. Sa saltare l'uomo nello stretto, creare superiorità e dribblare con facilità con un ottimo piede e ottime capacità balistiche.
Rabiot, oltre a giocare per tutto il campo, sa essere devastante vicino alla porta e in fase offensiva.
E i numeri parlano: Moreira ha segnato 4 gol con 3 assist in sei presenze in Serie A. Rabiot è a quota 5 reti con 3 assist in 8 partite giocate in campionato.
Insieme sono 9 gol e 6 assist, una buona fetta dell'attacco del Milan.
Se Amorim troverà finalmente continuità nel suo gioco, occhio a quei due: Moreira e Rabiot possono mettere a ferro e fuoco la Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA