Musah a Sky svela il gol di Rabiot: "Non voleva tirare, ma l'abbiamo preparato"

Il derby di Milano: Milan e Inter si sono sfidate per la supremazia della città. Le interviste del post-partita
Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video
Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita di "SkySport" ha parlato Yunus Musah, giocatore rossonero (qui la commozione di Cardinale).
Yunus Musah nel post-partita: l'analisi del DerbyIl percorso rossonero: "È un processo, un percorso, ma oggi è la notte più bella: sì, fino ad ora, quando si vince un derby i tifosi sono incredibili. Abbiamo imparato dal Bologna, proveremo a non fare gli stessi errori".
La concorrenza e gli obiettivi personali: "Sono contento, ma il calcio ha la memoria corta, devo continuare e giocare bene ogni partita, al Milan tutti vogliono il tuo posto".
Lo schema sul gol di Rabiot (per Florenzi non ha tirato): "Abbiamo lavorato su quel calcio d'angolo, sapevamo che l'Inter non avrebbe seguito Rabiot. Non penso volesse tirare, ma mettere una palla per creare confusione".
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