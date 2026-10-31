Musah a Sky svela il gol di Rabiot: "Non voleva tirare, ma l'abbiamo preparato"

Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita di "SkySport" ha parlato Yunus Musah, giocatore rossonero (qui la commozione di Cardinale).

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Yunus Musah nel post-partita: l'analisi del Derby

Il percorso rossonero: "È un processo, un percorso, ma oggi è la notte più bella: sì, fino ad ora,. Abbiamo imparato dal Bologna, proveremo a non fare gli stessi errori".

La concorrenza e gli obiettivi personali: "Sono contento, ma il calcio ha la memoria corta, devo continuare e giocare bene ogni partita, al Milan tutti vogliono il tuo posto".

Lo schema sul gol di Rabiot (per Florenzi non ha tirato): "Abbiamo lavorato su quel calcio d'angolo, sapevamo che l'Inter non avrebbe seguito Rabiot. Non penso volesse tirare, ma mettere una palla per creare confusione".