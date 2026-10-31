Il derby di Milano: Milan e Inter si sono sfidate per la supremazia della città. Le interviste del post-partita
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Milan-Inter, è finito il primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro si è conclusa da pochi minuti. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Guida spazio alle dichiarazioni dei protagonisti della stracittadina milanese: nel post-partita di "DAZN" ha parlato Diego Moreira, giocatore rossonero.
Le parole di Diego Moreira dopo il derby Milan-Inter
"Notte speciale e partita molto bella: sappiamo quanto è importante il derby e l’abbiamo dimostrato. Ora dobbiamo continuareE' la prima volta che segno da calcio di punizione in partita, prima li segnavo solo in allenamento. Pulisic mi ha dato fiducia, ero sicuro di segnare. Giocare con il numero di Kakà sulle spalle è un onore. Non voglio essere il nuovo Kakà, ma spero si sia divertito a guardarmi stasera".
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