Il centravanti da 74 milioni più bonus è fermo a quota un gol in sei partite, ma da San Siro sono arrivati segnali incoraggianti. Pur non avendo segnato, Gonçalo Ramos è stato tra i più brillanti in casa Milan nel match contro il Lecce. La gara valida per la 5ª giornata di Serie A ha messo in luce alcuni aspetti che finora il classe 2001 non era ancora riuscito a far emergere.

Milan, i numeri di Ramos contro il Lecce

Minuti Giocati: 90’

90’ Tiri: 0

0 Assist: 1

1 Expected assists (xA): 0.23

0.23 Tocchi totali: 50

50 Passaggi accurati: 30/34 (88%)

30/34 (88%) Passaggi metà campo avversaria: 10/13 (77%)

10/13 (77%) Passaggi nella propria metà campo: 20/21 (95%)

Cosa emerge dai dati

La heat map

Ecco una carrellata dicontro il Lecce (dati Sofascore):50 tocchi è un dato decisamenteche diventa ancora più particolare se sommato alle zero conclusioni del centravanti portoghese. Il movimento a venire incontro continuo diha dato maggiore fluidità alla manovra del, aprendo anche tanti spazi per l'inserimento di esterni, trequartisti e centrocampisti. L'88% di precisione dei passaggi evidenzia unaper una punta, oltre alla grande centralità nell'economia della squadra.La(Sofascore) conferma comesi sia mosso molto più come trequartista che come centravanti puro. Analizzando le posizioni medie occupate, emerge come la zona in cui il portoghese ha agito con maggiore insistenza sia il centrosinistra: una mossa volta a liberare spazio a Chukwueze sulla destra, che hanno attaccato in continuazione le aree di campo svuotate dall'ex PSG.

Heat map Ramos vs Lecce (Sofascore)

L'assist per Rabiot

Il classe 2001 si è messo in mostra anche con il prealizzato per la rete del raddoppio rossonero con. Pulisic libera il centrocampista francese con un colpo di tacco, poi l'uno due nello stretto cone il tiro di mancino dell'ex Marsiglia e Juventus che beffa Falcone. Anche sulla rete dic'è lo zampino del centravanti portoghese, che ha favorito il recupero palla del compagno grazie ad un duello prolungato con Siebert.