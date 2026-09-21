Gonçalo Ramos non segna, ma è tra i migliori in campo di Milan-Lecce: la sua partita da regista offensivo certificata dalle statistiche
Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Il centravanti da 74 milioni più bonus è fermo a quota un gol in sei partite, ma da San Siro sono arrivati segnali incoraggianti. Pur non avendo segnato, Gonçalo Ramos è stato tra i più brillanti in casa Milan nel match contro il Lecce. La gara valida per la 5ª giornata di Serie A ha messo in luce alcuni aspetti che finora il classe 2001 non era ancora riuscito a far emergere.
Milan, i numeri di Ramos contro il LecceEcco una carrellata di statistiche utili a comprendere a pieno la partita di Ramos contro il Lecce (dati Sofascore):
- Minuti Giocati: 90’
- Tiri: 0
- Assist: 1
- Expected assists (xA): 0.23
- Tocchi totali: 50
- Passaggi accurati: 30/34 (88%)
- Passaggi metà campo avversaria: 10/13 (77%)
- Passaggi nella propria metà campo: 20/21 (95%)
Cosa emerge dai dati50 tocchi è un dato decisamente sopra la media per un centravanti, che diventa ancora più particolare se sommato alle zero conclusioni del centravanti portoghese. Il movimento a venire incontro continuo di Ramos ha dato maggiore fluidità alla manovra del Milan, aprendo anche tanti spazi per l'inserimento di esterni, trequartisti e centrocampisti. L'88% di precisione dei passaggi evidenzia una pulizia tecnica fuori dal comune per una punta, oltre alla grande centralità nell'economia della squadra.
La heat mapLa heat map (Sofascore) conferma come Ramos si sia mosso molto più come trequartista che come centravanti puro. Analizzando le posizioni medie occupate, emerge come la zona in cui il portoghese ha agito con maggiore insistenza sia il centrosinistra: una mossa volta a liberare spazio a Pulisic e Chukwueze sulla destra, che hanno attaccato in continuazione le aree di campo svuotate dall'ex PSG.
L'assist per RabiotIl classe 2001 si è messo in mostra anche con il passaggio vincente realizzato per la rete del raddoppio rossonero con Rabiot. Pulisic libera il centrocampista francese con un colpo di tacco, poi l'uno due nello stretto con Ramos e il tiro di mancino dell'ex Marsiglia e Juventus che beffa Falcone. Anche sulla rete di Moreira c'è lo zampino del centravanti portoghese, che ha favorito il recupero palla del compagno grazie ad un duello prolungato con Siebert.
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