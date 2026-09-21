Contro il Lecce, Diego Moreira ha realizzato il suo terzo gol stagionale, il primo davanti al pubblico di San Siro dopo la doppietta dell'Olimpico. Nonostante l'investimento importante e il buon momento di forma, il belga è ancora una riserva nelle gerarchie di Ruben Amorim. Un aspetto che il giocatore ha affrontato ai microfoni di 'Rai Sport' al termine della partita.

Milan, Moreira: "Non so perché non gioco titolare"

"Perché non gioco titolare? Non lo so. Faccio parte della squadra anche se parto fuori. Il mister mi ha messo in panchina, poi sono andato in campo e ho fatto un gol: succede. Per il momento è così, continuo a lavorare e sono comunque pronto a giocare qualsiasi partita. È lui che decide chi gioca e chi sta in panchina, io non posso farci nulla".

La 'spiegazione' di Amorim

Il progetto

ha risposto così ad una domanda sulla mancata titolarità:Prima della partita, in molti si stavano già lamentando per la scelta di schierare nuovamentedal primo minuto. Il laterale ecuadoriano, reduce dalla brutta prova in Europa League contro il Benfica, è apparso decisamente più a suo agio in questo nuovo vestito tattico., aveva dichiaratoalla vigili di Milan-Lecce. Ecco perchéè partito di nuovo dalla panchina: è luidel tecnico rossonero per rompere gli schemi e dare maggiore vivacità all'attacco rossonero. Subentrato all'ex Brighton al 68' minuto, il belga ha trovato il suo terzo centro stagionale, il primo a San Siro.Al di là delle scelte dinelle prime uscite stagionali, ilnon ha investito 4per una riserva di lusso. L'obiettivo del tecnico portoghese e della proprietà resta quello di rendereun punto fermo della rosa. La sua duttilità gli consente di giocare sia come esterno di destra e sia come esterno di sinistra, ma anche nella posizione di trequartista come successo a San Siro contro il Lecce. Ora spetta all'allenatore trovare l'abito ideale da cucire alla squadra per accelerare