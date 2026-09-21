Diego Moreira non si spiega le ragioni per cui ancora non è un titolare del Milan: ecco come Amorim aveva motivato la sua decisione
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Contro il Lecce, Diego Moreira ha realizzato il suo terzo gol stagionale, il primo davanti al pubblico di San Siro dopo la doppietta dell'Olimpico. Nonostante l'investimento importante e il buon momento di forma, il belga è ancora una riserva nelle gerarchie di Ruben Amorim. Un aspetto che il giocatore ha affrontato ai microfoni di 'Rai Sport' al termine della partita.
Milan, Moreira: "Non so perché non gioco titolare"Moreira ha risposto così ad una domanda sulla mancata titolarità:
"Perché non gioco titolare? Non lo so. Faccio parte della squadra anche se parto fuori. Il mister mi ha messo in panchina, poi sono andato in campo e ho fatto un gol: succede. Per il momento è così, continuo a lavorare e sono comunque pronto a giocare qualsiasi partita. È lui che decide chi gioca e chi sta in panchina, io non posso farci nulla".
La 'spiegazione' di AmorimPrima della partita, in molti si stavano già lamentando per la scelta di schierare nuovamente Estupinan dal primo minuto. Il laterale ecuadoriano, reduce dalla brutta prova in Europa League contro il Benfica, è apparso decisamente più a suo agio in questo nuovo vestito tattico. "Schiererò una formazione sapendo che vorrò spingere di più nel secondo tempo", aveva dichiarato Amorim alla vigili di Milan-Lecce. Ecco perché Moreira è partito di nuovo dalla panchina: è lui la chiave tattica del tecnico rossonero per rompere gli schemi e dare maggiore vivacità all'attacco rossonero. Subentrato all'ex Brighton al 68' minuto, il belga ha trovato il suo terzo centro stagionale, il primo a San Siro.
Il progettoAl di là delle scelte di Amorim nelle prime uscite stagionali, il Milan non ha investito 45 milioni di euro più 20 di bonus per una riserva di lusso. L'obiettivo del tecnico portoghese e della proprietà resta quello di rendere Moreira un punto fermo della rosa. La sua duttilità gli consente di giocare sia come esterno di destra e sia come esterno di sinistra, ma anche nella posizione di trequartista come successo a San Siro contro il Lecce. Ora spetta all'allenatore trovare l'abito ideale da cucire alla squadra per accelerare l'ingresso del belga nell'undici titolare.
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