Modrić il professore del Derby: ma ha davvero più di 40 anni? E il Milan di Amorim trova l'equilibrio

Luka Modrić un professore del calcio: nel derby vinto dal Milan contro l'Inter, il mediano rossonero ha dominato in lungo e in largo con Barella che spesso e volentieri non ha visto il pallone grazie alle prodezze tecniche dell'ex Real Madrid.

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I numeri di Luka Modrić nel Derby da Sofascore

Ecco i numeri più interessanti da Sofascore :

: Tocchi: 88 .

. Tocchi falliti: 1 .

. Dribbling (riusciti): 2 (1) .

. Passaggi accurati: 67/74 (91%) .

. Passaggi nella metà campo avversaria (acc.): 30/34 (88%) .

. Lanci lunghi (accurati): 8/10 (80%) .

. Contributi difensivi: 4 .

. Intercetti/Intercettazioni: 2 .

. Palloni recuperati: 5 .

. Duelli a terra (vinti): 7 (3) .

. Duelli aerei (vinti): 1 (1) .

. Distanza coperta: 10.3 km.

Il dominio del professore croato nella ripresa

Il primo tempo del Milan è stato devastante specialmente nella prima parte con grandissima intensità e grande voglia da parte di tutti, maquando il Milan ha cercato di gestire il pallone con un possesso palla preciso e che ha quasi addormentato la spinta dell'Inter.

La squadra di Amorim si è affidata a un regista eccezionale come il croato che non ha sbagliato mezza palla e che non ha mai sofferto la pressione avversaria.

In più continua a impressionare la sua tenuta fisica eccezionale e la sua lettura del gioco, grazie alla quale riesce ad anticipare le giocate e recuperare il pallone. Un professore assoluto.

L'equilibrio a centrocampo nel Milan di Amorim

Con un mediano dinamico, fisico e sempre più in ascesa come Modrić e un altro giocatore eccezionale come Rabiot, che si muove per tutto il campo,con Amorim che pian piano sta trovando un equilibrio al suo Milan.