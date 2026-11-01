Modrić il professore del Derby: ma ha davvero più di 40 anni? E il Milan di Amorim trova l'equilibrio

10.3 km percorsi e il 91% di passaggi riusciti: ecco i dati pazzeschi di Modrić nel derby e come Amorim ha addormentato l'Inter nella ripresa
Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video
Luka Modrić un professore del calcio: nel derby vinto dal Milan contro l'Inter, il mediano rossonero ha dominato in lungo e in largo con Barella che spesso e volentieri non ha visto il pallone grazie alle prodezze tecniche dell'ex Real Madrid.
I numeri di Luka Modrić nel Derby da Sofascore
- Ecco i numeri più interessanti da Sofascore:
- Tocchi: 88.
- Tocchi falliti: 1.
- Dribbling (riusciti): 2 (1).
- Passaggi accurati: 67/74 (91%).
- Passaggi nella metà campo avversaria (acc.): 30/34 (88%).
- Lanci lunghi (accurati): 8/10 (80%).
- Contributi difensivi: 4.
- Intercetti/Intercettazioni: 2.
- Palloni recuperati: 5.
- Duelli a terra (vinti): 7 (3).
- Duelli aerei (vinti): 1 (1).
- Distanza coperta: 10.3 km.
Il dominio del professore croato nella ripresaIl primo tempo del Milan è stato devastante specialmente nella prima parte con grandissima intensità e grande voglia da parte di tutti, ma Modrić è stato davvero fondamentale nella ripresa della gara quando il Milan ha cercato di gestire il pallone con un possesso palla preciso e che ha quasi addormentato la spinta dell'Inter.
La squadra di Amorim si è affidata a un regista eccezionale come il croato che non ha sbagliato mezza palla e che non ha mai sofferto la pressione avversaria.
In più continua a impressionare la sua tenuta fisica eccezionale e la sua lettura del gioco, grazie alla quale riesce ad anticipare le giocate e recuperare il pallone. Un professore assoluto.
L'equilibrio a centrocampo nel Milan di AmorimCon un mediano dinamico, fisico e sempre più in ascesa come Modrić e un altro giocatore eccezionale come Rabiot, che si muove per tutto il campo, Modrić può continuare a disegnare calcio in Italia con Amorim che pian piano sta trovando un equilibrio al suo Milan.
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