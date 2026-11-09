L'arma di Amorim per il Milan: tre fedelissimi si prendono la squadra. Pulisic, Rabiot e Modrić d'esempio

Dal fiuto del gol ritrovato di Pulisic alle geometrie perfette di Modric e Rabiot: ecco perché i tre senatori sono diventati i pilastri insostituibili del Milan
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La partita contro il Genoa ha dimostrato ancora una volta come il Milan di Ruben Amorim sia in grado di vincere contro chiunque, ma è una squadra ancora incompleta e che pecca di continuità, non solo tra gara e gara, ma anche nei 90 minuti. È del tutto normale visto che il processo di crescita è ancora pienamente in corso e il progetto è iniziato da pochi mesi. Oltre agli aspetti tattici più che positivi, Ruben Amorim può sorridere per una bella classifica e per l'atteggiamento dei suoi giocatori.
I tre senatori insostituibili nel Milan di AmorimUna parte fondamentale in questo inizio di stagione e anche nella partita contro il Genoa lo stanno avendo i big del Milan e in particolare i senatori tra cui Rabiot e Modrić a centrocampo e Pulisic in attacco. Partiamo da quest'ultimo: dopo una seconda parte di stagione ai limiti del disastro per quanto riguarda i numeri, il numero undici rossonero sta tornando in forma al cento per cento così come sta tornando il suo assoluto fiuto per il gol. Ricordiamo che Pulisic nonostante non sia una prima punta di ruolo, segna con costanza e sa trovare la porta da ogni posizione. Anche contro il Genoa un'occasione e un gol, stesso discorso nel derby. Il talento, la classe e i gol di Pulisic restano cruciali per il Milan.
I numeri di Pulisic e il peso di Modric e RabiotRicordiamo qualche numero: in 8 partite stagionali in Serie A 4 gol e in generale, con la maglia rossonera 145 partite, 46 reti e 28 assist. Modrić e Rabiot sono il cuore pulsante di questa squadra: quando un compagno non sa cosa fare si gira sempre verso il croato perché sa che il pallone molto difficilmente verrà sprecato o perso. Al momento è insostituibile.
Rabiot è vitale in entrambe le fasi e praticamente in ogni zona del campo visto che ha la libertà di muoversi come vuole. L'immagine della vittoria contro il Genoa? Lancio di Modrić millimetrico per Rabiot che stoppa e si guadagna un calcio di punizione per togliere la pressione del Genoa. Modrić, Rabiot e Pulisic tre calciatori insostituibili nel Milan di Amorim.
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