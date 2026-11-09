L'arma di Amorim per il Milan: tre fedelissimi si prendono la squadra. Pulisic, Rabiot e Modrić d'esempio

La partita contro il Genoa ha dimostrato ancora una volta come il Milan di Ruben Amorim sia in grado di vincere contro chiunque, ma è una squadra ancora incompleta e che pecca di continuità, non solo tra gara e gara, ma anche nei 90 minuti. È del tutto normale visto che il processo di crescita è ancora pienamente in corso e il progetto è iniziato da pochi mesi. Oltre agli aspetti tattici più che positivi, Ruben Amorim può sorridere per una bella classifica e per l'atteggiamento dei suoi giocatori.

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I tre senatori insostituibili nel Milan di Amorim

I numeri di Pulisic e il peso di Modric e Rabiot

Una parte fondamentale in questo inizio di stagione e anche nella partita contro il Genoa lo stanno avendo i big del Milan e in particolare i senatori tra cui Rabiot e Modrić a centrocampo e Pulisic in attacco. Partiamo da quest'ultimo: dopo una seconda parte di stagione ai limiti del disastro per quanto riguarda i numeri,così come sta tornando il suo assoluto fiuto per il gol. Ricordiamo che Pulisic nonostante non sia una prima punta di ruolo, segna con costanza e sa trovare la porta da ogni posizione. Anche contro il Genoa un'occasione e un gol, stesso discorso nel derby. Il talento, la classe e i gol di Pulisic restano cruciali per il Milan.Ricordiamo qualche numero:e in generale, con la maglia rossonera 145 partite, 46 reti e 28 assist. Modrić e Rabiot sono il cuore pulsante di questa squadra: quando un compagno non sa cosa fare si gira sempre verso il croato perché sa che il pallone molto difficilmente verrà sprecato o perso. Al momento è insostituibile.

Rabiot è vitale in entrambe le fasi e praticamente in ogni zona del campo visto che ha la libertà di muoversi come vuole. L'immagine della vittoria contro il Genoa? Lancio di Modrić millimetrico per Rabiot che stoppa e si guadagna un calcio di punizione per togliere la pressione del Genoa. Modrić, Rabiot e Pulisic tre calciatori insostituibili nel Milan di Amorim.