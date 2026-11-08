Spazio alle dichiarazioni a caldo nel post-partita di 'Marassi': il Genoa e il Milan si sfidavano esattamente sei mesi dopo l'ultima volta, quando vinse il Diavolo

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video

Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Genoa-Milan, le parole di Pulisic

"Abbiamo mostrato una reazione, siamo partiti forte e abbiamo fatto due gol. Non era facile qui, sono tre punti importanti. Voglio fare sempre più gol e continuare così".
Christian Pulisic dopo Genoa-Milan

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