Il Milan espugna Marassi e conquista tre punti preziosi contro il Genoa, confermando ancora una volta la propria continuità di rendimento in campionato. Un successo che permette alla squadra rossonera di raggiungere quota 24 punti dopo 11 giornate, mantenendosi nelle zone nobili della classifica e con uno sguardo rivolto alla qualificazione alla prossima Champions League. Un percorso fin qui decisamente positivo, soprattutto se confrontato con le difficoltà incontrate in Europa. Proprio su questo aspetto si è soffermato Sandro Sabatini, che ha analizzato la prestazione del Diavolo evidenziandone pregi, difetti e protagonisti.

Genoa-Milan, Sabatini: "I rossoblù hanno regalato entrambi i gol"

Il giornalista ha innanzitutto posto l'accento sulla doppia faccia mostrata dal Milan nel corso della stagione: da una parte una squadra capace di ottenere risultati con grande regolarità in, dall'altra un gruppo che in Europa ha raccolto delusioni e prestazioni ben lontane dalle aspettative. Una differenza di rendimento che rappresenta uno degli aspetti più significativi dell'annata rossonera. In campionato, infatti, i numeri parlano chiaro e testimoniano la solidità del percorso intrapreso, con una media punti che consente di guardare con fiducia alla corsa per un posto nella massima competizione europea.Passando all'analisi della partita di Marassi, Sabatini ha riconosciuto i meriti del Milan, soprattutto per l'approccio iniziale. I rossoneri sono partiti con la giusta predisposizione, mostrando un buon pressing e una buona capacità di recuperare rapidamente il pallone. Un atteggiamento che ha permesso alla squadra di Allegri di prendere in mano la gara e costruire le condizioni per portare a casa il risultato.

Allo stesso tempo, però, il giornalista ha sottolineato come il Genoa abbia contribuito in maniera significativa al successo milanista, commettendo errori in occasione di entrambe le reti. Da qui il giudizio piuttosto chiaro: "Genoa regala e il Milan ne approfitta". Una considerazione che non cancella quanto di buono fatto dai rossoneri, ma invita a leggere la vittoria anche alla luce delle disattenzioni della formazione rossoblù.

Tra gli aspetti più interessanti della serata c'è sicuramente il gol di Alphadjo Cisse. Sabatini ha mostrato particolare apprezzamento per il giovane attaccante, sottolineando come stia diventando sempre più meritevole di una possibile convocazione in Nazionale. Secondo il giornalista, il giocatore potrebbe rappresentare una risorsa importante anche in futuro, magari trovando maggiore spazio nelle occasioni in cui Goncalo Ramos non dovesse essere impiegato dal primo minuto.

Gonçalo Ramos ancora opaco, Modrić e Rabiot trascinano il Milan

Proprio il rendimento di Gonçalo Ramos è stato uno dei passaggi più critici dell'analisi. Sabatini ha riconosciuto il buon movimento del portoghese nell'azione che ha portato al raddoppio firmato da, ma ha evidenziato come quello sia stato praticamente l'unico episodio degno di nota della sua partita. Una prestazione complessivamente opaca, che si aggiunge alle difficoltà mostrate dall'attaccante nel trovare continuità e incisività nel gioco rossonero.

Il giornalista ha poi individuato alcuni dei principali protagonisti del successo milanista, partendo dal reparto difensivo. Mario Gila e Koni De Winter hanno saputo rispondere positivamente all'assenza di Strahinja Pavlović, riuscendo a garantire solidità e affidabilità in una gara comunque non priva di difficoltà. Una risposta importante da parte dei due difensori, che hanno permesso alla squadra di non risentire eccessivamente dell'assenza del centrale rossonero.

Tra i singoli, una menzione speciale è stata riservata anche a Mike Maignan, ormai una certezza per il Milan. Il portiere francese continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale, trasmettendo sicurezza a tutto il reparto arretrato.

A centrocampo, invece, spicca la prestazione di Adrien Rabiot, descritto da Sabatini come un giocatore "a tratti straripante". La sua fisicità, la capacità di incidere nelle due fasi e la presenza in mezzo al campo lo rendono una pedina fondamentale per gli equilibri della squadra. Accanto a lui, impossibile non sottolineare ancora una volta il peso di Luka Modrić. Il croato si conferma determinante anche quando la partita diventa più complicata, dimostrando di saper gestire i momenti di difficoltà e mantenere il controllo del gioco.

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Sabatini ha evidenziato proprio la sua importanza nei novanta minuti, anche nella fase in cui il Milan ha dovuto amministrare con qualche sofferenza il vantaggio conquistato. Un contributo che va oltre la qualità tecnica e che riguarda soprattutto la gestione dei ritmi e delle situazioni più delicate della gara.

La conclusione dell'analisi è dunque positiva. Al netto di qualche prestazione individuale sottotono e degli errori commessi dal Genoa, il Milan ha conquistato una vittoria importante, proseguendo il proprio cammino in campionato con grande regolarità. I 24 punti raccolti nelle prime undici giornate rappresentano una base solida per continuare a inseguire l'obiettivo Champions League. Resta però da risolvere quella doppia faccia tra Italia ed Europa che, secondo Sabatini, è ancora uno dei principali interrogativi della stagione rossonera.