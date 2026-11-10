L'analisi della Gazzetta sull'accordo da 650 milioni di euro per il nuovo stadio di San Siro. Milan e Inter battono i ricavi di Juventus, Bayern e Barcellona
Milan ed Inter, ecco il video del nuovo Generali Stadium: esterni ed interni
Il progetto del nuovo Generali Stadium traccia una linea di demarcazione storica per il futuro di Milan e Inter. Presentato ufficialmente nella cornice del Castello Sforzesco, il nuovo impianto sorgerà nella zona di San Siro, accanto all'attuale stadio Giuseppe Meazza, ed entrerà ufficialmente in funzione a partire dal 2031. Se nelle competizioni UEFA la struttura assumerà la denominazione neutrale di Milano Stadium, nei confini nazionali e per gli eventi extra-calcistici il brand del colosso assicurativo ridefinirà gli equilibri finanziari del calcio europeo.
Le cifre del maxi-accordo con Generali: un affare da 650 milioniL'approfondimento firmato dall'esperto di finanza sportiva Marco Iaria sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha svelato i dettagli economici di una partnership strutturata su 25 anni complessivi. La collaborazione scatta con effetto immediato, posizionando Generali come Official Insurance Partner dei due club. L'impegno economico complessivo del gruppo assicurativo ammonterà a ben 650 milioni di euro, suddivisi attraverso scaglioni temporali strategici:
- Fase di pre-apertura (fino al 2031): Generali verserà 50 milioni di euro totali (10 milioni all'anno per cinque stagioni, da dividere pariteticamente tra i due club) garantendo liquidità immediata durante i lavori.
- Fase operativa (dal 2031 al 2051): una volta inaugurato l'impianto, il corrispettivo salirà a 30 milioni di euro annui (15 milioni di euro a testa per Milan e Inter) per i successivi vent'anni.
La cabina di regia dell'operazione ha visto muoversi in prima linea i Chief Revenue Officer Maikel Oettle (Milan) e Giorgio Ricci (Inter), sotto la supervisione dei fondi proprietari RedBird e Oaktree. I flussi finanziari transiteranno da Stadio San Siro, la società controllata pariteticamente da Nsm Holding.
Il Generali Stadium sul tetto d'Europa: il confronto con i top clubCon i suoi 30 milioni di euro a stagione, l'accordo siglato dalle milanesi si colloca ai vertici del mercato mondiale dei naming rights. Fatta eccezione per il mercato statunitense (regolato da dinamiche multi-settoriali), il Generali Stadium stacca nettamente le principali realtà calcistiche del continente, come evidenziato dal quadro comparativo europeo:
|Stadio / Club
|Sponsor partner
|Ricavo annuo stimato
|Generali Stadium (Milan / Inter)
|Generali
|30 milioni € (dal 2031)
|Spotify Camp Nou (Barcellona)
|Spotify
|20 milioni €
|Emirates Stadium (Arsenal)
|Emirates
|10 - 15 milioni €
|Riyadh Air Metropolitano (Atlético Madrid)
|Riyadh Air
|10 - 15 milioni €
|Allianz Arena (Bayern Monaco)
|Allianz
|13 millioni €
|Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)
|Signal Iduna
|11 milioni €
|Allianz Stadium (Juventus)
|Allianz
|8 - 10 milioni €
Il divario abissale in Serie A e i prossimi obiettivi commercialiI riflessi del nuovo accordo creano una frattura netta con il resto della Serie A. Se la Juventus si assesta su una forbice massima di 10 milioni di euro con l'Allianz Stadium, le altre realtà italiane incassano cifre decisamente inferiori: l'Atalanta percepisce 2,5 milioni di euro all'anno da New Balance per il proprio impianto, mentre l'Udinese chiude l'elenco incassandone uno da Bluenergy.
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