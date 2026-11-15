Gonçalo Ramos zero tiri con il Portogallo. Pulisic brilla con gli USA: i numeri del Milan in Nazionale

Notte agli antipodi per i rossoneri in Nazionale: Pulisic segna due gol nel 6-0 degli States, zero tiri per Gonçalo Ramos nel ko del Portogallo. I dettagli
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Sono 13 i calciatori del Milan impegnati in varie sfide (Nations League, amichevoli e non solo) delle nazionali. Ecco la lista dei convocati rossoneri:
- Diego Moreira (Belgio),
- Alphadjo Cisse (Italia),
- Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia),
- Luka Modrić (Croazia),
- Gonçalo Ramos (Portogallo),
- Ardon Jashari (Svizzera),
- Christian Pulisic (Stati Uniti),
- Pervis Estupiñán (Ecuador),
- Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia Under 21),
- Sankhoun Diawara (Francia Under 21)
- e Christian Comotto (Italia Under 20).
Serata storta per Gonçalo Ramos: crollo del Portogallo contro la DanimarcaPartiamo con Gonçalo Ramos impegnato con il suo Portogallo nella sfida di Nations League contro la Danimarca. Tonfo importante per i portoghesi che hanno perso in casa per 4-1 (doppietta di Hojlund). Partita insufficiente per tutto il Portogallo che non ha praticamente giocato e questo ricade inevitabilmente anche sulla prestazione dell'attaccante del Milan (che è rimasto in campo per tutta la gara). Ecco i suoi numeri dal sito Sofascore:
- Gol: 0.
- Assist: 0.
- Tiri totali: 0.
- Tiri in porta: 0.
- Passaggi riusciti: 12/17 (71%).
- Passaggi chiave: 0.
- Tocchi: 22.
- Dribbling (riusciti): 1 (0).
- Palloni recuperati: 1.
- Duelli a terra (vinti): 2 (0).
- Duelli aerei (vinti): 5 (3).
Fanno impressione gli zero tiri tentati, ma come detto è stato tutto il Portogallo a giocare una partita molto negativa. Prossimo impegno per Gonçalo Ramos prima del rientro al Milan il 17 novembre contro il Galles sempre per la Nations League.
Pulisic show con gli USA: doppietta nel 6-0 ad HaitiNella notte italiana in campo anche Christian Pulisic che ha giocato 81 minuti con gli USA contro Haiti nella gara valida per la CONCACAF Nations League. Vittoria per 6-0 degli States con Pulisic assoluto protagonista. Ecco i suoi numeri da Sofascore:
- Gol: 2.
- Assist: 0.
- Tiri totali: 2.
- Tiri in porta: 2.
- Passaggi riusciti: 42/46 (91%).
- Passaggi chiave: 1.
- Tocchi: 58.
- Dribbling (riusciti): 0 (0).
- Palloni recuperati: 1.
- Duelli a terra (vinti): 5 (3).
- Duelli aerei (vinti): 1 (0).
Oltre alla doppietta, importante sottolineare le reti arrivate con soli due tiri tentati. La prossima partita per Pulisic è in programma sempre contro Haiti nella notte del 18 novembre. Due serate agli antipodi per i due attaccanti del Milan.
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