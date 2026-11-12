Christian Pulisic si è ormai ritagliato un ruolo centrale nel progetto del Milan. L'attaccante statunitense continua a essere uno dei giocatori più determinanti della squadra rossonera e il confronto tra i numeri raccolti in Italia e quelli della precedente esperienza al Chelsea racconta bene la crescita vissuta dal suo arrivo a Milano. Sulla base dei dati Opta, il numero 11 ha realizzato 46 gol in 145 presenze con la maglia rossonera, mentre in Inghilterra si era fermato a 26 reti sempre in 145 partite.

Un dato significativo, che evidenzia quanto Pulisic abbia trovato al Milan l'ambiente ideale per esprimere le proprie qualità offensive. Dopo l'esperienza al Chelsea, dove aveva comunque lasciato il segno in alcune occasioni, l'americano è riuscito a diventare un riferimento costante per il reparto avanzato rossonero. La sua capacità di incidere negli ultimi metri, unita alla duttilità tattica e alla qualità negli inserimenti, lo ha reso una risorsa preziosa per gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina milanista.

Pulisic, la rinascita con Amorim

Dopo un periodo complicato nella passata stagione, caratterizzato da un lungo digiuno dal gol, Pulisic sembra aver ritrovato continuità e fiducia. In questo avvio di campionato ha già messo a refertoufficiali. Le ultime prestazioni, in particolare quelle contro Inter e Genoa, hanno confermato il suo ritorno a livelli importanti.

Anche la posizione in campo può fare la differenza. Pulisic rende al meglio quando ha la possibilità di puntare la porta, sfruttare gli spazi e attaccare l'area avversaria, piuttosto che essere costretto a giocare costantemente spalle alla porta. La sua capacità di muoversi tra le linee e di agire sia da trequartista sia da esterno offre a Rúben Amorim diverse soluzioni offensive.

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La vittoria di Genova ha rappresentato un'ulteriore conferma: dopo aver trovato la rete contro l'Inter, l'americano ha colpito anche il Genoa, firmando il raddoppio rossonero. Non a caso, i tifosi lo hanno votato come migliore in campo della partita. Il suo rendimento, insieme al recente, rappresenta un segnale importante per il futuro del Milan. Pulisic è ormai molto più di un semplice acquisto riuscito: è uno dei punti di riferimento della squadra.