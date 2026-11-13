Milan, quanto ti è costato davvero Gonçalo Ramos? Cifra fissa, modalità di pagamento e bonus svelati

Gonçalo Ramos è il colpo più importante dal punto di vista economico della storia del Milan. "Calcio e Finanza" ha svelato nel particolare l'operazione chiusa in estate con il PSG: base fissa da 70 milioni di euro con 3,1 milioni di oneri accessori. La quota di ammortamento annua a bilancio ammonta a 14,62 milioni di euro. I 70 milioni di euro verranno pagati dal Milan in quattro rate da 17,5 milioni ciascuna (verrà quindi finito di pagare nel 2029).

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Tutti i bonus legati all'acquisto di Gonçalo Ramos

Vittoria dello Scudetto: 2 milioni.

2 milioni. Qualificazione alla fase campionato della Champions League: 1,2 milioni.

1,2 milioni. Qualificazione ai quarti di Champions League: 1 milione.

1 milione. Qualificazione alle semifinali di Champions League: 1 milione.

1 milione. Qualificazione alla finale di Champions League: 1 milione.

1 milione. Vittoria della Champions League: 1 milione.

1 milione. Titolo di capocannoniere della Serie A: 2 milioni.

Ecco nel dettaglio i bonus dell'operazione:

Questi bonus potrebbero scattare solo nel caso in cui Gonçalo Ramos giocasse almeno il 60% delle partite ufficiali e il limite massimo dei bonus da corrispondere è fissato a quota 16 milioni di euro.

I numeri di Gonçalo Ramos in Serie A e il lavoro con Amorim

Presenze: 11.

11. Titolare: 11.

11. Minuti totali giocati: 980.

980. Distanza percorsa media: 10,4 km.

10,4 km. Gol: 2.

2. Gol attesi (xG): 4,16.

4,16. Tiri totali a partita: 2,4.

2,4. Tiri in porta a partita: 0,9.

0,9. Grandi occasioni mancate: 8.

8. Assist: 2.

2. Assist attesi (xA): 0,68.

0,68. Tocchi di media a partita: 37,3.

37,3. Grandi occasioni create: 2.

2. Passaggi riusciti nella metà campo avversaria di media: 8,8 (76%).

8,8 (76%). Duelli totali vinti a partita: 5,0 (40%).

5,0 (40%). Palloni recuperati a partita: 1,6.

Un'operazione estremamente importante dal lato economico. Ecco le statistiche più interessanti del portoghese nelle sue prime partite in(dal sito Sofascore):

Come ha più volte sottolineato Amorim, il Milan deve crescere e giocare più negli ultimi trenta metri per consentire a Ramos di essere più impattante vicino alla porta, ma il lavoro per la squadra dell'ex PSG rimane imprescindibile: da sottolineare comunque il dato sugli xG (gol attesi) superiori ai 4.