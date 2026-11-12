Un attaccante pagato 74 milioni di euro deve fare gol. Deve segnare, trascinare la propria squadra a suon di reti ed esultanze. L'avventura di Gonçalo Ramos al Milan, almeno fino a questo momento, racconta però una storia differente. Il centravanti portoghese ha realizzato soltanto 3 reti in stagione: 2 in campionato, di cui una su calcio di rigore, e una in Europa League nel poker contro il Salisburgo. L'ultima marcatura su azione in Serie A risale al 28 agosto, contro il Venezia, alla seconda giornata.

Un bottino ancora limitato rispetto alle aspettative, soprattutto considerando l'investimento sostenuto dal Milan, il più oneroso nella storia del club. Eppure sia Rúben Amorim sia Gerry Cardinale sono soddisfatti del contributo dell'ex attaccante del PSG e continuano a credere nella bontà dell'operazione estiva.

Il lavoro di Ramos dietro i gol del Milan

La partita contro il Genoa ha rappresentato un esempio evidente dell'importanza del portoghese nella manovra rossonera. I due gol realizzati dalla squadra non portano la sua firma, ma entrambi sono arrivati anche grazie ai suoi movimenti e alle sue giocate.

In occasione della rete di Alphadjo Cisse, Ramos attacca il primo palo e attira l'attenzione dei due difensori avversari, Ostigard e Marcandalli. Il movimento del numero 9 libera così spazio nella zona del dischetto del rigore, dove può inserirsi il compagno. Il centravanti, inoltre, indica a Adrien Rabiot la soluzione di passaggio, con il francese che esegue prontamente l'indicazione.

Ancora più evidente il suo contributo in occasione del secondo gol. Ramos serve Christian Pulisic con un assist no-look, scegliendo di premiare il compagno americano invece di tentare personalmente la conclusione. Una decisione che ha fatto discutere, considerando la posizione favorevole del portoghese, ma che ha permesso al Milan di trovare il raddoppio. Non è la prima volta: anche contro il Lecce il centravanti aveva servito Rabiot con un assist simile.

Le statistiche raccontano il suo contributo

Il rendimento di Ramos non può essere valutato soltanto attraverso le reti realizzate. Nonostante il ritardo sotto porta, il portoghese occupa posizioni di rilievo in diverse statistiche relative al gioco della squadra.

In Serie A è secondo tra gli attaccanti per ricezioni, tocchi e duelli vinti, mentre si trova al terzo posto per passaggi riusciti. Numeri che testimoniano quanto sia coinvolto nella manovra rossonera e quanto il suo lavoro sia costante anche lontano dall'area avversaria.

Particolarmente significativo è il contributo in fase di pressione e interdizione. Ramos è infatti primo tra gli attaccanti del campionato sia per intercetti sia per palloni recuperati. Anche il dato relativo ai falli commessi e subiti conferma la sua partecipazione al gioco: con 41 interventi complessivi occupa il secondo posto in Serie A, alle spalle soltanto di Cambiaghi, fermo a quota 47.

Ora servono anche i gol

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Il contributo alla manovra, i movimenti e il lavoro in fase difensiva rappresentano aspetti importanti del gioco di Gonçalo Ramos. I numeri dimostrano che il portoghese sta offrendo alla squadra un apporto positivo anche quando non riesce a trovare la via della rete.Resta però una premessa inevitabile: un attaccante da 74 milioni deve segnare. Il lavoro svolto per i compagni può essere prezioso, ma il Milan si aspetta anche che il proprio numero 9 riesca a trasformare le occasioni in gol con maggiore continuità. La fiducia di Amorim e Cardinale non manca: adesso Ramos è chiamato a ripagarla anche sotto porta.