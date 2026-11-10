Inizio di stagione complesso per Gonçalo Ramos con la maglia del Milan. Il centravanti portoghese classe 2001 ha finora collezionato appena 3 gol e 2 assist in 14 presenze complessive tra Serie A (11) ed Europa League (3). Con un totale di 1.191 minuti giocati, il numero 9 rossonero registra una partecipazione al gol ogni 238 minuti (che sale a 397' se si contano solo le reti). Numeri che al momento non rispecchiano l'investimento da 73,1 milioni di euro più bonus versati al PSG, ma il calcio di Rúben Amorim va oltre i semplici gol.

Il fattore Ramos: l'analisi della Gazzetta sul bomber del sacrificio

Distribuzione del gioco : registra ben 20,7 passaggi a gara, guidando la classifica del ruolo davanti a Tijjani Noslin della Lazio.

: registra ben 20,7 passaggi a gara, guidando la classifica del ruolo davanti a Tijjani Noslin della Lazio. Presenza fisica e sponde : è al secondo posto in campionato per tocchi totali di palla e svetta nei duelli aerei vinti.

: è al secondo posto in campionato per tocchi totali di palla e svetta nei duelli aerei vinti. Riferimento ed intensità: ha subito 19 falli (primo in assoluto nel torneo) e ne ha commessi 22 (preceduto solo da Lewis Ferguson del Bologna, un centrocampista).

L'aiuto a Rabiot, Cisse e la centralità tattica per Modrić

Il problema lucidità e il dato sugli xG: serve la svolta sotto porta

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Come evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'impatto dell'ex Benfica nelle fortune del Diavolo resta comunque centrale. Lo stesso Amorim ha più volte difeso il proprio attaccante, sottolineando come il problema non sia la sua vena realizzativa, bensì la manovra collettiva di un Milan che produce ancora troppo poco nell'ultimo terzo di campo per servirlo a dovere. Nel frattempo, Ramos si sta imponendo nei ranking della Serie A per una serie di statistiche cruciali che ne evidenziano il lavoro sporco:Il lavoro di sponda e i continui movimenti a portare via l'uomo da parte del portoghese liberano spazi vitali per i compagni di reparto. Se elementi comestanno trovando la via del gol con regolarità, gran parte del merito va attribuito proprio alle tracce aperte dal loro centravanti. Inoltre, la sua costante pressione in fase di non possesso sul regista avversario alleggerisce i compiti difensivi di, lasciando il fuoriclasse croato più fresco e libero di inventare calcio.Resta però evidente la necessità che il Milan ritrovi il Ramos cinico dei tempi di Lisbona. Il bomber rossonero è attualmente diciannovesimo in Serie A per tiri totali (26) e quindicesimo per conclusioni nello specchio (10). Sebbene la squadra di Amorim sia terza per grandi occasioni create (dietro a Inter e Roma), Ramos è solo dodicesimo per tocchi in area avversaria.Questo enorme dispendio energetico si traduce in una fisiologica perdita di lucidità sotto porta. Lo dimostra chiaramente il dato sui gol attesi: in campionato il portoghese fa registrarea fronte delle sole 2 reti effettivamente segnate (di cui una su rigore). Pur tra mille difficoltà strutturali, il potenziale offensivo del portoghese dice che avrebbe dovuto segnare il doppio, ed è da qui che Amorim dovrà ripartire alla ripresa.