Milan non pronto per due competizioni: ma Athekame e Fofana non facevano comodo ad Amorim?

Siamo ormai a un buon punto della stagione e il Milan sta facendo fatica ad avere continuità durante le partite. Amorim ha parlato dopo la sconfitta in Europa League contro il Ferencváros:

L'ammissione di Ruben Amorim: "Non siamo pronti per due fronti"

"Non siamo pronti per essere competitivi su due fronti. Dobbiamo lavorare sul nostro modo di vedere il calcio e su come approcciamo le partite. Non ci sono scuse stasera, non c’è niente che io possa dire. Di solito ho tanto da dire per difendere la nostra squadra, questa sera no. Dobbiamo essere più umili e capire cos’è successo".

Il passaggio fondamentale è che il Milan non sia ancora pronto per competere sia in Europa League sia in Serie A. E allora il pensiero va alla scorsa campagna acquisti e ad alcune scelte che, con il senno di poi ovviamente, iniziano a far storcere il naso, specialmente per quanto riguarda alcuni prestiti. Il Milan ha preso delle decisioni chiare in estate: via alcuni calciatori che non facevano parte del progetto di Amorim e alcuni giocatori che avevano bisogno di minuti e spazio per giocare.

Il punto sui prestiti estivi: i rimpianti Athekame, Fofana e Nkunku

Ovviamente il primo pensiero va a: il terzino destro è in prestito secco al Lione e sta giocando alla grande. 2 gol e 3 assist in 9 presenze in Ligue 1 (dove viene valutato tra i migliori terzini del campionato) e due presenze in Europa League. Il classe 2004 avrebbe fatto molto comodo ad Amorim, specialmente ora che si gioca a quattro in difesa e c'è carenza di terzini in squadra. Carenza acuita anche dai lunghi infortuni di Chukwueze e Saelemaekers che potevano coprire quella fascia.

Altro giocatore che avrebbe potuto fare molto comodo in questo momento è Youssouf Fofana: prestito secco al Siviglia dove è diventato fin dal primo momento un perno del centrocampo spagnolo. Avrebbe potuto dare una mano alle rotazioni di Amorim? Probabilmente sì, specialmente per far rifiatare Rabiot e Musah visto che fino a questo momento Comotto non è stato utilizzato.

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In attacco altro prestito (con diritto di riscatto) per: anche in questo caso scelta di Amorim, che ha voluto puntare su Ramos e Camarda per il reparto. L'ex attaccante rossonero sta tornando in forma al Lipsia dove ha segnato fino a questo momento 4 gol con tre assist in 10 presenze totali. Anche lui avrebbe potuto dare una mano al reparto, visto cheè stato utilizzato poco fino a questo momento (83 minuti totali in campo in Europa League e soli 41 in Serie A) e considerando che il francese avrebbe potuto mettere a disposizione caratteristiche che mancano nel reparto del Milan.

Si tratta ovviamente di un ragionamento con il senno di poi e non si vogliono fare polemiche: nessuno poteva prevedere così tanti infortuni tra ottobre e novembre. Vogliamo solo sottolineare come alcuni calciatori ancora tesserati del Milan avrebbero potuto fare comodo. I conti finali si faranno al termine della stagione, ma anche il mercato di gennaio ci dirà molto sulle scelte estive prese dal Diavolo.