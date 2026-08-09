L'estate di Rafael Leao era iniziata con un copione che sembrava già scritto: la fine di un ciclo è l'inizio di una nuova avventura. Eppure a mercato inoltrato, il futuro del numero 10 è ancora del tutto da scrivere, sospeso tra la certezza delle sue ambizioni e la realtà di una trattativa che fatica a sbloccarsi.

Milan, e se Leao restasse?

"Personalmente penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili e fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera. Penso che tutti ovviamente abbiano dei sogni, delle ambizioni, delle sfide da voler affrontare. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Anche perché ho realizzato di aver fatto un buon lavoro al Milan"

Se alle prime battute della sessione estiva ipotizzare una sua permanenza alsembrava una scommessa alquanto azzardata, ad oggi lo scenario ha assunto nuove sfaccettature. La rottura, quanto meno concettuale, si è consumata prima dei Mondiali in un'intervista rilasciata ai microfoni di SportTv Portugal , dove Leao aveva espresso senza troppi filtri il desiderio di cambiare aria:

Dichiarazioni che hanno gelato l'ambiente rossonero, arrivate al termine di una stagione piuttosto complessa e chiusa senza il traguardo della Champions League. Sebbene nelle uscite successive i toni si sono parzialmente ammorbiditi, il messaggio di fondo però è sempre lo stesso: il portoghese voleva lasciare i rossoneri. A cambiare parzialmente l'avanzare della storia sono stati due fattori decisivi: l'arrivo di Amorim e l'assenza di offerte dai top campionati.

L'approdo in panchina del tecnico portoghese ha ripristinato il dialogo tecnico e umano. Leao si è regolarmente aggregato al gruppo in ritiro, lavorando con professionalità e mettendosi a disposizione delle nuove idee dell'allenatore.

Per quanto riguarda il mercato, sondaggi delle grandi europee non sono arrivati. Le uniche offerte infatti hanno preso la rotta della Turchia, con Fenerbahçe e Galatasaray in prima fila, destinazioni poco gradite dal calciatore nonostante gli ingaggi da capogiro. A complicare la potenziale uscita c'è anche la posizione del Milan: il club valuta Leao non meno di 60 milioni, cifra su cui la società non intende fare sconti.

In attesa di capire se le ultime settimane di mercato porteranno l'affondo decisivo di qualche big europea, Amorim continua a lavorare sul campo cercando di valorizzare le caratteristiche di Leão nello scacchiere di gioco. Il portoghese ritrova così spazio nel suo mattoncino tattico preferito, ovvero la fascia centro-sinistra in appoggio alla prima punta e libero di saltare l'uomo per creare superiorità, ruolo chiave per l'inizio di stagione pur considerando rientro progressivo di Cristian Pulisic.