Il Milan aspetta Gonçalo Ramos: quelle parole di Luis Enrique che fanno riflettere

Da pilastro del PSG a terminale offensivo del Milan: i segreti di Gonçalo Ramos attraverso i dati di Luis Enrique e la sfida tattica a San Siro
Cosa frena il Milan? Dalla gestione di Amorim a un dubbio su Ramos
Il 5 aprile 2024 Luis Enrique, allenatore del PSG, parlò anche di Gonçalo Ramos nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Clermont: "Se devo parlare di Ramos devo parlare di un calciatore con una mentalità d'acciaio, con un'ambizione inconfondibile e un giocatore molto intelligente. Sono molto contento di averlo, sempre pronto a giocare e ad aiutare la squadra". Partita poi finita 1-1 con il gol della prima punta all'85', decisiva per regalare un punto alla squadra francese.
I numeri di Gonçalo Ramos sotto la gestione di Luis EnriqueIn altre occasioni l'allenatore spagnolo ha parlato benissimo dell'attaccante portoghese:
"Gonçalo Ramos è un calciatore imprescindibile per il Psg: il suo atteggiamento in campo e in allenamento è eccezionale, fa la differenza. Pensate che è stato coinvolto in 24 azioni che portano a dei gol, sono numeri magnifici"
Queste parole poco prima della finale di Champions League contro l'Inter ad esempio.
Il parallelismo tattico tra il PSG e il Milan di Ruben AmorimChiaro che il PSG e il Milan sono in questo momento contesti diversi, come lo erano nel 2024: i francesi sono dominanti in patria, mentre il Diavolo deve lottare contro chiunque in Serie A. Per il portoghese cambiano anche i compagni di squadra e i rifornimenti che arrivano: il Milan deve migliorare sotto questo punto di vista.
L'unica partita dove ci sono state occasioni vere da rete per Ramos è stata Milan-Venezia, gara in cui è andato a segno proprio il portoghese. Il punto però è chiaro, se un allenatore così importante come Luis Enrique lo esalta più volte in questo modo, non ci sono dubbi sulle qualità enormi del calciatore. Serve trovare le giuste dinamiche e i giusti meccanismi offensivi. Questo il compito di Amorim, con Ramos sempre al centro del suo attacco.
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