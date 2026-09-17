Gonçalo Ramos criticato e assente, ma non è tutta colpa sua. Il problema degli esterni a piede invertito

Solo un gol in cinque partite per Gonçalo Ramos. Il Milan ha un problema di rifornimenti per la punta: ecco la soluzione temporanea per Amorim
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Siamo alla quinta partita giocata in stagione da parte del Milan e Gonçalo Ramos è ancora fermo al singolo gol contro il Venezia. Inevitabile che inizino ad arrivare le prime critiche e i primi dubbi sull'attaccante rossonero, visto soprattutto il pesante investimento estivo da più di 70 milioni di euro che il Milan ha fatto per strapparlo al PSG.
Perché la punta non riceve palloni? Il problema dei rifornimentiRamos ha avuto pochissime occasioni per segnare in tutte le partite esclusa quella contro il Venezia in cui avrebbe potuto segnare anche tre o più gol con più freddezza. Nelle altre gare non sono arrivate palle pulite per andare in rete e qui c'entra poco Ramos, ma è colpa dei compagni e della fase offensiva del Milan.
Anche quando la squadra di Amorim gioca bene in avanti, non arrivano rifornimenti puliti all'attaccante portoghese e forse c'è un motivo che potrebbe spiegare tutto. Oltre a un attacco che sta faticando, Amorim ama giocare con gli esterni e i trequartisti a piede invertito che possano rientrare sul piede forte per tirare e crossare.
La soluzione tattica per sbloccare l'attaccante portogheseCon una squadra che però non ha ancora gli automatismi necessari, si perdono tempi di gioco proprio sulle fasce perché non c'è quel giocatore in grado di mettere palloni al centro di prima senza dover aggiustare il pallone.
- In questo momento in cui ancora non è tutto automatico per l'attacco del Milan, servirebbero esterni dal piede non invertito per anticipare i cross.
- La ricerca immediata di Ramos in area potrebbe essere una soluzione temporanea per sbloccare il bomber del Diavolo.
- Questa mossa aiuterebbe la squadra in attesa di una costruzione e una fase offensiva più brillante del Milan di Amorim.
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