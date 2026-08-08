Milan, Fofana può essere ceduto: l'analisi della scelta di Amorim e cosa perderebbe il Diavolo

Calciomercato Milan: le ultime rivelazioni di Matteo Moretto aprono alla cessione di Youssouf Fofana. Scopri le cifre e i motivi tattici dell'addio
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il Milan di Ruben Amorim è pronto a delle scelte importanti sul mercato: chi potrebbe essere ceduto in questa sessione è Youssouf Fofana.
Il mediano francese potrebbe avere già mercato, visto che si è parlato di Besiktas e Crystal Palace, con i rossoneri che potrebbero lasciarlo partire per 15-20 milioni di euro. Questo è un fattore che spinge alla possibile cessione: banalmente è più facile cedere un calciatore che ha già delle possibili offerte.
I motivi della cessione e l'analisi tattica nel modulo di AmorimEcco le ragioni che potrebbero spingere il Diavolo a privarsi del centrocampista francese:
- la prima, come abbiamo detto, riguarda il bilancio. Il club potrebbe registrare una plusvalenza significativa.
- Poi Amorim giocherà con due mediani nel suo 3-4-2-1, difficile possa tenere in rosa più di 5 elementi.
- Comotto e Jashari cercano minuti importanti, Modric e Rabiot sulla carta sono i titolarissimi e Musah potrebbe restare visto che è gradito dallo stesso Amorim.
Il Milan comunque potrebbe perdere una pedina interessante nel nuovo modulo di Amorim: l'ex Monaco potrebbe tornare nel suo ruolo ideale, ovvero mediano davanti alla difesa e svolgere compiti chiari nei quali si esalta. Fare filtro davanti alla difesa, recuperare il pallone e avviare l'azione dal basso.
Non più inserimenti offensivi partendo da mezz'ala: Fofana, nel 3-5-2 di Allegri, ha dimostrato tutti i suoi limiti in fase offensiva e realizzativa. L'ex Monaco ha un'ottima capacità di verticalizzazione con un solo passaggio: una qualità che va a braccetto con l'idea calcistica di Amorim, che cerca proprio la profondità con meno passaggi possibili. Vedremo se la prossima settimana sarà quella decisiva per il futuro di Fofana con il Milan.
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