Milan, Fofana può essere ceduto: l'analisi della scelta di Amorim e cosa perderebbe il Diavolo

Il Milan di Ruben Amorim è pronto a delle scelte importanti sul mercato: chi potrebbe essere ceduto in questa sessione è Youssouf Fofana.

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Ecco gli ultimi aggiornamenti dal giornalista Matteo Moretto : "Ci sono altri calciatori che potrebbero lasciare il Milan con l'offerta giusta, ti faccio due nomi: uno è Ricci, c'è l'Atalanta sempre molto attenta su di lui; l'altro è Fofana. Questi due sono profili potenzialmente sul mercato. Inoltre occhio alla difesa, un tassello potrebbe partire".

Il mediano francese potrebbe avere già mercato, visto che si è parlato di Besiktas e Crystal Palace, con i rossoneri che potrebbero lasciarlo partire per 15-20 milioni di euro. Questo è un fattore che spinge alla possibile cessione: banalmente è più facile cedere un calciatore che ha già delle possibili offerte.

I motivi della cessione e l'analisi tattica nel modulo di Amorim

la prima, come abbiamo detto, riguarda il bilancio . Il club potrebbe registrare una plusvalenza significativa .

. Il club potrebbe registrare una . Poi Amorim giocherà con due mediani nel suo 3-4-2-1 , difficile possa tenere in rosa più di 5 elementi.

, difficile possa tenere in rosa più di 5 elementi. Comotto e Jashari cercano minuti importanti, Modric e Rabiot sulla carta sono i titolarissimi e Musah potrebbe restare visto che è gradito dallo stesso Amorim.

Ecco le ragioni che potrebbero spingere il Diavolo a privarsi del centrocampista francese:

Il Milan comunque potrebbe perdere una pedina interessante nel nuovo modulo di Amorim: l'ex Monaco potrebbe tornare nel suo ruolo ideale, ovvero mediano davanti alla difesa e svolgere compiti chiari nei quali si esalta. Fare filtro davanti alla difesa, recuperare il pallone e avviare l'azione dal basso.

Non più inserimenti offensivi partendo da mezz'ala: Fofana, nel 3-5-2 di Allegri, ha dimostrato tutti i suoi limiti in fase offensiva e realizzativa. L'ex Monaco ha un'ottima capacità di verticalizzazione con un solo passaggio: una qualità che va a braccetto con l'idea calcistica di Amorim, che cerca proprio la profondità con meno passaggi possibili. Vedremo se la prossima settimana sarà quella decisiva per il futuro di Fofana con il Milan.