Amorim punta su Cisse, il mattatore in Europa League. Test importante per il turnover del Milan

Stasera Milan-Ferencvaros a San Siro. Le scelte di formazione di Amorim, la situazione in porta senza Maignan e il test decisivo per la panchina rossonera
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Milan-Ferencváros, partita della 4^ giornata della fase campionato di Europa League 2026-2027: Ruben Amorim dovrebbe mettere in campo una formazione diversa rispetto a quella vista nel derby vittorioso contro l'Inter. Sicuramente ci sarà Torriani in porta visto che Maignan è squalificato per una giornata. In difesa spazio a Terracciano, Diawara e Bartesaghi, con Jashari, Cisse e Hutchinson a centrocampo. Sulla carta Camarda e Comotto dovrebbero partire dalla panchina.
I numeri da urlo di Alphadjo Cisse in Europa LeagueOcchi puntati soprattutto su Alphadjo Cisse: l'attaccante classe 2006 è stato il mattatore stagionale in Europa League dei rossoneri. Ecco i suoi numeri nella competizione (dal sito Sofascore):
- Presenze: 3
- Titolare: 3
- Gol: 3
- Gol attesi (xG): 1.92
- Gol a partita: 1.0
- Tiri in porta a partita: 1.7
- Conversione gol (realizzazione): 50%
- Tocchi di media a partita: 32.0
- Passaggi completati a partita: 18.0 (90%)
- Palle recuperate a partita: 1.3
- Dribbling riusciti a partita: 0.3 (50%)
- Totale duelli vinti a partita: 3.0 (41%)
Numeri molto impattanti per un giocatore che sta sorprendendo tutti in questo inizio stagionale: 7 gol in 11 partite tra Europa e Serie A.
La fase offensiva del Milan e la prova del turnoverSarà uno dei fari della fase offensiva del Milan visto che ha sempre dato un apporto importante quando è stato chiamato in causa: sarà molto interessante seguire i movimenti tra lui, Ramos e Rabiot che dovrebbero completare il reparto rossonero. In generale sarà interessante vedere come reagirà la squadra ai tanti cambi previsti da Ruben Amorim: il Milan deve ancora trovare continuità specialmente per quanto riguarda le prestazioni.
Il lavoro dell'allenatore portoghese si potrà dire quasi del tutto completato quando il Diavolo girerà a sua immagine e somiglianza non solo con i migliori interpreti in campo (che ovviamente fanno la differenza) ma anche quando la squadra dovrà fare turnover. Quando con ogni schieramento e anche con tanti cambi il Milan inizierà a giocare bene e con buoni risultati il lavoro di Amorim sarà completo. Questa sera contro il Ferencváros un altro test interessante sotto questo punto di vista.
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