Milan, qual è il futuro della fascia sinistra? In questo inizio di stagione Ruben Amorim ha iniziato prima con la difesa a tre e poi con la difesa a quattro, schierando Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán come terzino sinistro. La mossa contro il Genoa ha sorpreso tutti, con l'allenatore portoghese che ha scelto Yunus Musah per quella posizione, una scelta tattica nata anche per cercare di coprire la fisicità di Kingsley Ehizibue. Difficile pensare che possa essere una soluzione per tutto il resto della stagione, anche perché Musah è molto utile nella mediana rossonera accanto a Luka Modrić.

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Contro l'Atalanta: 15 minuti giocati

15 minuti giocati Contro il Bologna: 58 minuti giocati

58 minuti giocati Contro il Genoa: soli 3 minuti giocati nelle ultime 5 di campionato

soli 3 minuti giocati nelle ultime 5 di campionato In Europa League: soli 45 minuti contro il Bournemouth

Quello che però ci chiediamo è se Amorim abbia già "bocciato" Bartesaghi ed Estupiñán: il laterale ecuadoriano ha perso sempre più minuti in questa parte di stagione. Analizziamo i suoi dati recenti:

Le prestazioni, del resto, non sono state positive. Discorso diverso per Bartesaghi: non tanto per quanto riguarda l'impiego e il minutaggio, ma piuttosto per il ruolo. Il talento rossonero ha giocato la sua migliore partita stagionale contro l'Udinese, quando è stato schierato praticamente come ala offensiva. Potrebbe essere questo il suo futuro in rossonero.

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La sorpresa Diawara e le gerarchie di Ruben Amorim

E allora il futuro in quel ruolo potrebbe essere di Diawara , senza pensare al mercato di gennaio visto che il Diavolo sembra avere altre priorità al momento (difensore centrale, esterno destro e prima punta). Il giovane difensore francese, arrivato in estate dalla Serie B francese senza aspettative, si è guadagnato sempre più spazio nell'ultimo periodo: è stato sempre in campo nelle ultime quattro partite di campionato con tre presenze da titolare.

Quando Pavlović sarà pienamente recuperato, Diawara scalerà ancora nel ruolo di terzino sinistro dove ha dimostrato di poter essere un difensore fisico e ordinato, con anche voglia di attaccare. Al momento sembra essere più utile al calcio di Amorim rispetto a Estupiñán e Bartesaghi (per i motivi che abbiamo spiegato): questo potrebbe essere il prossimo futuro della fascia sinistra rossonera.