Milan-Ferencváros, probabili formazioni: difesa inedita per Amorim. La scelta su Camarda e Comotto

Milan-Ferencváros, partita della 4^ giornata della fase campionato di Europa League 2026-2027. I rossoneri non possono più sbagliare dopo i ko contro il Benfica e il Bournemouth: se il Diavolo vorrà puntare alla top 8 non si potrà più permettere passi falsi nelle prossime partite della competizione. La gara si svolgerà allo stadio "Meazza" in San Siro a partire dalle 18:45.

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Le scelte del Ferencváros a punteggio pieno

Le mosse di Amorim e la gestione di Pavlovic

Ecco le probabili formazioni. Partiamo con gli ospiti: la squadra diè ancora a punteggio pieno in Europa League e dovrebbe puntare su un. Con Radnóti in porta. Difesa composta da Nagy, Gómez, Zohoré e O'Dowda. I mediani sono Madarász e Nagy con Arzani,e Birmančević a supporto di Yusuf.Passiamo al Milan: minimo di turnover atteso da parte diche comunque potrebbe schierare alcuni big per non perdere troppo equilibrio. Spazio sempre alcon Torriani in porta (Maignan squalificato). Difesa inedita con Terracciano a destra, Bartesaghi a sinistra, De Winter e Diawara al centro.

Pavlovic non ci sarà: il difensore serbo non è mai uscito dal campo fino a questo momento e non è stato convocato per farlo riposare, nessuna preoccupazione, ma solo gestione da parte di Amorim. Sarà un reparto da verificare visto che non hanno mai giocato insieme e sarà senza Gila e Pavlovic, i due leader.

Test importante sia per Diawara sia per De Winter: il francese è in crescita mentre il belga deve dimostrare di essere già un leader. Hutchinson e Cisse tornano sugli esterni con Musah e Jashari davanti alla difesa. Amorim non rinuncia a Rabiot che agirà dietro la punta Ramos.

Ci sarà probabilmente spazio nella ripresa per Comotto e Camarda che non saranno schierati titolari: l'allenatore del Milan, probabilmente, vuole un minimo di esperienza in campo nonostante il turnover, questo perché la partita è assolutamente da vincere.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Milan-Ferencváros.

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. All.: Amorim.

FERENCVÁROS (4-2-3-1): Radnóti; O. Nagy, Gómez, Zohoré, O'Dowda; Madarász, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf. All.: Borbély.