Il Milan con lui non subisce mai gol, senza di lui invece incassa. L'equazione della difesa di Amorim finora è di una semplicità molto disarmante e poggia solamente sulle spalle di Mario Gila. Il difensore spagnolo, arrivato in estate dalla Lazio, ha superato l'acciacco rimediato nel finale della partita contro la Juventus a Torino, dove era stato costretto al cambio, e sabato sarà regolarmente al suo posto all'Olimpico per affrontare la Lazio da ex.

Milan, le ultime su Gila

251 minuti di imbattibilità con Gila al centro della difesa

0 gol incassati con la sua presenza in campo

100% di uscite anticipate: 3 sostituzioni su 3 gare disputate

Rientrare a Roma con questo nome significa presentarsi come insostituibile: nelle sole prime tre giornate di campionato, il reparto arretrato rossonero ha collezionato 251 minuti di totale inviolabilità, ma sempre e soltanto con lo spagnolo in campo. Le uniche due reti prese in stagione sono arrivate nell'esatto momento in cui il difensore spagnolo ha lasciato il posto ad un compagno.

Se i dati ne certificano la fondamentale importanza per l'equilibrio di Amorim, c'è un rovescio della medaglia che fa discutere abbastanza: nel corso dell'attuale stagione, Gila non ha mai terminato una gara dal primo all'ultimo minuto di gioco.

Una tendenza che, peraltro, viene da lontano. Già lo scorso anno a Roma, da febbraio in poi, il centrale è stato sostituito ben 7 volte su 10, completando i 90 minuti in sole tre occasioni. Sabato all'Olimpico ritroverà il suo vecchio pubblico: Amorim si augura che questa volta lo spagnolo riesca a reggere fino al triplice fischio, garantendo al Milan quella tenuta difensiva che senza di lui inizia a scricchiolare.