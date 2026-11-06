Il rito del tunnel a Milanello: festeggiati Pulisic, De Winter, Diawara, Moreira e Carlos Fernandes | Video PM

Una decisione che fa discutere e che apre diversi punti interrogativi sul momento vissuto da Koni De Winter. Il difensore belga del Milan ha deciso di non rispondere alla chiamata da pare della propria Nazionale. A confermare il tutto è stato anche il CT del Belgio, Mark Van Bommel.

Milan, De Winter 'rifiuta' la Nazionale

"È una sua scelta, non posso farci nulla. Gli ho parlato e spiegato la situazione. Bisogna accettarlo, ma questo comporterà conseguenze a lungo termine. Non si sentiva a suo agio e ha deciso di non venire. Ha 24 anni, è una persona responsabile".

L'ex calciatore rossonero, ora alla guida del Belgio, ha voluto spiegare di aver parlato precedentemente con il giocatore, cercando anche di chiarire la situazione e le possibili conseguenze della sua decisione, arrivata nella giornata di oggi:

Van Bommel ha rispettato, ovviamente, la scelta del calciatore, ma ha anche voluto sottolineare che la sua rinuncia potrebbe aver delle ripercussioni future sul suo percorso in Nazionale. Ma quali potrebbero essere i motivi dietro a questa inaspettata scelta?

Ottobre da vero e proprio spettatore

Tra le possibili cause legate al rifiuto del difensore potrebbe essersi Los Carso minutaggio raccolto nell'ultimo periodo. Nel mese di ottobre, durante la prima sosta,non ha trovato praticamente mai spazio in nessuna delle 4

Una situazione che potrebbe aver avuto delle ripercussioni nel morale del difensore. Il mancato impiego, infatti, avrebbe alimentato nel giocatore un senso di insoddisfazione. Eppure, dopo il suo arrivo al Milan, il belga si è ritagliato uno spazio importante, soprattutto nel corso dell'attuale stagione.

La decisione, quindi, potrebbe essere legata al desiderio di ritrovare serenità e continuità, concentrandosi al 100% sul suo percorso in rossonero.

La risposta ce la darà il campo

Per De Winter, quindi, si apre una vera e propria fase delicata: il difensore dovrà allontanare le critiche ricevute negli ultimi tempi, ritornando la continuità con il Milan dimostrando il proprio valore. Ora come ora, però, bisognerà capire quali ripercussioni avrà questa scelta in Nazionale.