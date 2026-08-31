Estupiñán, Loftus-Cheek e non solo: da esuberi a calciatori utili? Ultima occasione con il Milan

Siamo ormai alla fine di questa sessione estiva di calciomercato ed è possibile che il Milan chiuda con l'arrivo di Hutchinson il suo mercato in entrata. Dovrebbero rimanere anche alcuni calciatori che, per molti, sembravano destinati a una facile cessione.

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Pervis Estupiñán: l'esterno sinistro ecuadoriano tolto dal mercato

l'esterno sinistro ecuadoriano tolto dal mercato Samuel Chukwueze: l'ala destra rimasta al centro del progetto

l'ala destra rimasta al centro del progetto Yunus Musah: il mediano statunitense blindato a centrocampo

il mediano statunitense blindato a centrocampo Ruben Loftus-Cheek: l'inglese reinventato in un nuovo ruolo sulla trequarti

E invece le scelte di Ruben Amorim hanno influenzato anche il destino di quelli che sembravano esuberi certi prima dell'arrivo dell'allenatore portoghese. In particolare parliamo di quattro giocatori:

Elementi che avranno spazio in questa stagione che potrebbe rappresentare la loro ultima occasione, almeno con la maglia del Milan.

Il riscatto di Estupiñán a sinistra e la scommessa Chukwueze

Partiamo con Estupiñán: la sua cessione all'Aston Villa sembrava solo una questione di tempo e invece Amorim l'ha voluto valutare e ora si candida come titolare della fascia sinistra. L'ecuadoriano ha deluso nella sua prima stagione in rossonero, ma ora potrebbe essere sfruttato come esterno più bloccato rispetto a quello che giocherà a destra. Potrà essere una buona soluzione per le fasce del Diavolo? Vedremo come andrà la stagione, contro il Torino è stato abbastanza disciplinato anche se non si è praticamente visto in attacco.

Dall'altra parte del campo c'è Chukwueze che il Milan di Pioli non è mai stato centrale. Sembrava anche lui al passo di addio visto che il Fulham sembrava disposto a riscattarlo. E invece è rimasto in rosa partendo da titolare come esterno a tutto campo. Un cambio radicale che potrebbe rivoluzionarli la carriera: contro il Torino è stato decisivo, meno contro il Venezia, ma è chiaro che Amorim ci punta e ci punterà tantissimo in questa stagione.

La mediana di Musah e il nuovo ruolo di Loftus-Cheek nel 3-4-2-1

Discorso simile quello legato a Musah: il mediano è tornato dal prestito all'Atalanta dopo una stagione in cui ha giocato pochissimo. Voluto fortemente da Amorim, è partito da titolare sia contro il Venezia sia contro il Torino dimostrando di avere delle qualità adattissime al nuovo gioco del Milan. Facile aspettarsi un grande minutaggio in questa stagione per l'ex Valencia.

Anche Loftus-Cheek sembrava un calciatore in partenza: scadenza a giugno 2027, l'inglese ha trovato nuova vita in un nuovo ruolo, ovvero trequartista nel 3-4-2-1 di Amorim. Nelle prime due partite ha iniziato da titolare, ma non ha lasciato un grande segno: si è decisamente impegnato, ma non sembra il calciatore ideale in quel ruolo. Con l'arrivo di Hutchinson potrebbe giocare sempre meno. Per tutti questi calciatori, questa stagione con Amorim potrebbe essere l'ultima occasione per brillare davvero con la maglia del Milan.