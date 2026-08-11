Koni De Winter affronta il passaggio dal calcio di Allegri alla linea alta di Amorim. I dati Sofascore e le difficoltà nel test estivo contro il Chelsea

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti? (screen Gazzetta.it)

Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?

È in arrivo il secondo anno con la maglia del Milan anche per Koni De Winter: il belga era arrivato la scorsa estate dopo che il Diavolo aveva deciso di cedere Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro. I rossoneri in pochissimo tempo chiusero proprio per il belga, pagandolo una ventina di milioni di euro dal Genoa.

De Winter è stato grande protagonista della difesa di Massimiliano Allegri giocando sia come braccetto di destra sia come centrale del reparto a tre.

I numeri di Koni De Winter in Serie A

Il centrale belga ha collezionato statistiche importanti nella sua prima stagione rossonera (dati estratti dal sito Sofascore):
  • 26 partite giocate in Serie A (di cui 19 da titolare)
  • 58.5 tocchi e 2.8 palloni recuperati di media a match
  • 44.4 (91%) passaggi precisi riusciti a partita
  • 3.2 (59%) duelli vinti e 3.8 respinte difensive a gara
  • 1.1 scivolate e appena 0.2 dribbling subiti di media

Dalla difesa bassa di Allegri alla linea alta di Ruben Amorim

Dopo un anno di apprendistato con la difesa a tre, cambiano ancora le prospettive per De Winter: se Allegri chiedeva un reparto basso e coperto, Amorim vuole una linea difensiva più alta, aggressiva e che sappia anche impostare (e bene) dal basso. Tutti aspetti nei quali il belga dovrà essere testato assolutamente.
Milan, che prospettive per De Winter con Amorim? Il modo di difendere è rivoluzionato rispetto ad Allegri

Le amichevoli valgono quel che valgono, ovviamente, ma danno modo di farsi una prima idea. De Winter non è stato impeccabile nella gestione dal basso del pallone e ha sofferto spesso le imbucate centrali degli attaccanti molto forti e veloci del Chelsea.

Ci sono i carichi di lavoro e il belga è arrivato anche in ritardo a causa dei Mondiali 2026. Avrà tutto il tempo per recuperare a livello fisico e ambientarsi al calcio di Amorim, ma c'è tanto lavoro da fare per un calciatore che ha comunque l'opportunità di giocarsi un posto da titolare nel reparto rossonero.

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