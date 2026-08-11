Milan, che prospettive per De Winter con Amorim? Il modo di difendere è rivoluzionato rispetto ad Allegri

È in arrivo il secondo anno con la maglia del Milan anche per Koni De Winter: il belga era arrivato la scorsa estate dopo che il Diavolo aveva deciso di cedere Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro. I rossoneri in pochissimo tempo chiusero proprio per il belga, pagandolo una ventina di milioni di euro dal Genoa.

De Winter è stato grande protagonista della difesa di Massimiliano Allegri giocando sia come braccetto di destra sia come centrale del reparto a tre.

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I numeri di Koni De Winter in Serie A

26 partite giocate in Serie A (di cui 19 da titolare)

in Serie A (di cui 19 da titolare) 58.5 tocchi e 2.8 palloni recuperati di media a match

e 2.8 palloni recuperati di media a match 44.4 (91%) passaggi precisi riusciti a partita

riusciti a partita 3.2 (59%) duelli vinti e 3.8 respinte difensive a gara

e 3.8 respinte difensive a gara 1.1 scivolate e appena 0.2 dribbling subiti di media

Dalla difesa bassa di Allegri alla linea alta di Ruben Amorim

Il centrale belga ha collezionato statistiche importanti nella sua prima stagione rossonera (dati estratti dal sito Sofascore):Dopo un anno di apprendistato con la difesa a tre, cambiano ancora le prospettive per De Winter: se Allegri chiedeva un reparto basso e coperto, Amorim vuole una linea difensiva più alta, aggressiva e che sappia anche impostare (e bene) dal basso. Tutti aspetti nei quali il belga dovrà essere testato assolutamente.

Le amichevoli valgono quel che valgono, ovviamente, ma danno modo di farsi una prima idea. De Winter non è stato impeccabile nella gestione dal basso del pallone e ha sofferto spesso le imbucate centrali degli attaccanti molto forti e veloci del Chelsea.

Ci sono i carichi di lavoro e il belga è arrivato anche in ritardo a causa dei Mondiali 2026. Avrà tutto il tempo per recuperare a livello fisico e ambientarsi al calcio di Amorim, ma c'è tanto lavoro da fare per un calciatore che ha comunque l'opportunità di giocarsi un posto da titolare nel reparto rossonero.