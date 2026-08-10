Milan, è già processo ad Amorim: scatta il "bottone del panico" ma è una situazione assurda

Il Milan sperimenta contro Celtic, Inter e Chelsea, ma sui social scatta già il panico per Ruben Amorim. Ecco perché criticarlo ora è assurdo
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Manca sempre meno all'inizio della stagione per il Milan: il 23 agosto ci sarà il debutto in campionato contro il Torino, mentre il prossimo 15 agosto l'ultima amichevole contro il Manchester United, dove potremmo vedere le prime vere scelte di Ruben Amorim.
Il caso: le critiche social e il "bottone del panico"Il fulcro della nostra analisi gira proprio su questo: tantissimi tifosi rossoneri sui social e anche alcuni addetti ai lavori hanno già iniziato a criticare alacremente il lavoro di Amorim spingendo il classico bottone del panico. È una situazione assurda visto che il Diavolo deve ancora scendere in campo per la sua prima partita ufficiale della stagione.
È giusto criticare e sottolineare gli errori di un allenatore quando sbaglia, ma come è possibile criticare qualcuno che non ha ancora iniziato con il suo lavoro?
Specialmente dopo la sconfitta contro il Chelsea si è parlato di una mancanza di gioco da un allenatore che vuole un calcio molto offensivo e propositivo. Tutto vero, lo abbiamo fatto anche noi, sottolineando però di come sia calcio di inizio di agosto con una squadra e un lavoro ancora tutto da fare.
Il fattore tempo: l'eredità tattica e gli esperimenti estiviDiranno alcuni che mancano solo un paio di settimane all'inizio della stagione, tutto vero, ma è altrettanto vero che Amorim ha bisogno di tempo per imporre il suo gioco. Non è un cambio che avviene dal giorno alla mattina: questa rosa è praticamente la stessa avuta da Massimiliano Allegri che giocava un calcio quasi all'opposto. Nessuno ha il tocco magico e soprattutto le amichevoli sono fatte proprio per sperimentare a costo anche di prendere imbarcate e non creare occasioni da gol.
- Il Milan deve migliorare? Assolutamente sì.
- Servono colpi sul mercato? Certamente.
Ma un conto è sottolineare questi aspetti, un altro è andare in panico per delle semplici amichevoli. Amorim ha bisogno di tutto il supporto possibile per un compito per nulla facile: criticarlo al lavoro neanche iniziato è quasi assurdo.
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