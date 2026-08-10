Milan, è già processo ad Amorim: scatta il "bottone del panico" ma è una situazione assurda

Manca sempre meno all'inizio della stagione per il Milan: il 23 agosto ci sarà il debutto in campionato contro il Torino, mentre il prossimo 15 agosto l'ultima amichevole contro il Manchester United, dove potremmo vedere le prime vere scelte di Ruben Amorim.

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Il caso: le critiche social e il "bottone del panico"

È giusto criticare e sottolineare gli errori di un allenatore quando sbaglia, ma come è possibile criticare qualcuno che non ha ancora iniziato con il suo lavoro?

Sì perché l'allenatore rossonero, nelle tre uscite contro, non ha schierato una formazione proto-titolare, ma haavuti a sua disposizione. Questo per testare gli elementi presenti in rosa e poi pensare a chi non farà parte del nuovo progetto Milan.Il fulcro della nostra analisi gira proprio su questo: tantissimi tifosi rossoneri sui social e anche alcuni addetti ai lavori hanno già iniziato aspingendo il classico bottone del panico. È una situazione assurda visto che il Diavolo deve ancora scendere in campo per la suadella stagione.

Specialmente dopo la sconfitta contro il Chelsea si è parlato di una mancanza di gioco da un allenatore che vuole un calcio molto offensivo e propositivo. Tutto vero, lo abbiamo fatto anche noi, sottolineando però di come sia calcio di inizio di agosto con una squadra e un lavoro ancora tutto da fare.

Il fattore tempo: l'eredità tattica e gli esperimenti estivi

Il Milan deve migliorare? Assolutamente sì .

. Servono colpi sul mercato? Certamente.

Diranno alcuni che mancano solo un paio di settimane all'inizio della stagione, tutto vero, ma è altrettanto vero cheper imporre il suo gioco. Non è un cambio che avviene dal giorno alla mattina: questa rosa è praticamente la stessa avuta dache giocava un. Nessuno ha il tocco magico e soprattutto le amichevoli sono fatte proprio per sperimentare a costo anche di prendere imbarcate e non creare occasioni da gol.

Ma un conto è sottolineare questi aspetti, un altro è andare in panico per delle semplici amichevoli. Amorim ha bisogno di tutto il supporto possibile per un compito per nulla facile: criticarlo al lavoro neanche iniziato è quasi assurdo.