Il rientro a Milano dopo la tournée pre-campionato in Australia e Indonesia segna un punto di svolta cruciale per il calciomercato del Milan e per la definizione della squadra ideale. A partire da mercoledì 12 agosto, sul campo di Milanello, il nuovo tecnico Rúben Amorim darà il via alla fase due della preparazione: stop definitivo agli esperimenti tattici e alle rotazioni selvagge. L'obiettivo è testare l'undici titolare in vista dell'ultima prestigiosa amichevole a Breslavia contro il Manchester United, che farà da prova generale per il debutto in Serie A previsto per domenica 23 agosto contro il Torino.

Amorim cambia marcia: a Breslavia la formazione anti-Torino

La difesa a tre e i ballottaggi a centrocampo

Secondo quanto analizzato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la fase di studio e valutazione del numeroso gruppo rossonero è ufficialmente conclusa. Contro i Red Devils assisteremo a un netto incremento del minutaggio dei big. Giocatori del calibro di, gestiti con estrema prudenza nelle scorse settimane a causa delle fatiche mondiali, prenderanno le chiavi del gioco per iniziare a mettere ritmo partita nelle gambe. Amorim vuole una squadra già sintonizzata sulle frequenze del campionato, pronta ad affrontare i granata guidati dall'ex bandiera rossonera Ignazio Abate.Il quadro tattico del nuovodel Milan comincia a delinearsi con precisione, al netto di piccoli acciacchi fisici tipici del calcio estivo. Davanti al portiere — dove resta vivo il duello tra il capitano Mike Maignan () e il giovane Lorenzo Torriani — la linea difensiva a tre sarà guidata dall'esperienza di Matteo Gabbia, affiancato dai due grandi investimenti di mercato: lo spagnoloe il solido Strahinja Pavlović.

Le corsie esterne di centrocampo vedranno agire Samuel Chukwueze a destra, in un ruolo di spinta fondamentale per i meccanismi del tecnico portoghese, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra l'esperienza di Alexis Saelemaekers e la freschezza del giovane Davide Bartesaghi. In cabina di regia, la certezza assoluta risponde al nome di Luka Modrić. Al suo fianco, complice il rientro tardivo e la conseguente panchina iniziale di Adrien Rabiot, si contendono una maglia da titolare Ardon Jashari e il talento del vivaio Christian Comotto.

Trequarti atomica: tre big per due maglie alle spalle di Ramos

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I veri nodi da sciogliere per Amorim si concentrano sulla linea dei trequartisti, dove abbondano i profili di caratura internazionale. Per due sole maglie alle spalle del centravanti d'area Gonçalo Ramos, sono in tre a reclamare spazio dal primo minuto: Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku e la stella portoghese Rafael Leão.Le sessioni di allenamento a Milanello e le risposte sul campo di Breslavia saranno determinanti per capire chi riuscirà a spuntarla. Amorim cerca la perfetta combinazione tra fisicità, strappi in velocità e copertura difensiva, elementi imprescindibili per scardinare la retroguardia del Torino al debutto stagionale.