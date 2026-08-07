Vigilia di grande calcio internazionale in casa rossonera. Dal ritiro di Giacarta, in Indonesia, il difensore Koni De Winter ha parlato ufficialmente in conferenza stampa al fianco del tecnico Rúben Amorim. Il focus è tutto sul secondo test della tournée estiva, che vedrà il Diavolo scendere in campo domani alle ore 14:00 italiane contro il Chelsea nella cornice del Gelora Bung Karno Stadium.

De Winter allo scoperto: "Con Amorim è un altro Milan"

“È stato bello tornare e vedere i miei compagni e i nuovi giocatori. C'è un nuovo allenatore, il modo di giocare è cambiato un po', ma è nostro lavoro adattarci e dare il meglio”.

Il centrale belga classe 2002 ha aperto l'incontro con i media analizzando l'impatto con la nuova metodologia di lavoro e l'inserimento dei nuovi compagni arrivati dal calciomercato. De Winter ha evidenziato in modo netto il cambio di filosofia in corso a Milanello:

Un passaggio chiave, che certifica la transizione tra il calcio verticale e pragmatico proposto la passata stagione da Massimiliano Allegri e la nuova identità tattica che Amorim sta imprimendo alla squadra sin dai primi giorni di ritiro estivo.

Ambizioni Scudetto e la pressione di vestire il rossonero

L'obbligo di vincere : “Non sono venuto troppo tempo fa ma penso che il Milan abbia la pressione di vincere titoli e campionato”.

: “Non sono venuto troppo tempo fa ma penso che il Milan abbia la pressione di vincere titoli e campionato”. La spinta dei tifosi: “Stiamo lavorando per questo ed è bella questa sensazione che stiamo lavorando per grandi obiettivi e il fatto che la gente si aspetti tanto da noi”.

Gli obiettivi personali per la nuova stagione

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Prelevato dal Genoa un anno fa per un'operazione complessiva da, il difensore ha dimostrato di aver interiorizzato rapidamente il peso specifico della maglia milanista e le pretese della piazza per l'annata che sta per prendere il via:In chiusura della conferenza di Giacarta, il belga ha tracciato la rotta per il suo percorso individuale all'interno del nuovo scacchiere tattico, anteponendo il bene del gruppo alle tappe personali.“Per me l'importante è aiutare la squadra nella maniera migliore possibile ed ascoltare l'allenatore. Questo è il mio obiettivo per questa stagione”, ha chiosato il numero rossonero, pronto a giocarsi le sue carte per una maglia da titolare contro i Blues.