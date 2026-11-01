Amorim, messaggio ai tifosi: "Ora vedete il progetto?". Segnali e parole di grande maturità dopo il derby

Un derby bellissimo per il Milan. Amorim domina tatticamente l'Inter di Chivu, chiude il primo tempo in vantaggio sul 3-1 e poi gestisce nella ripresa, difendendo basso e stretto quando serviva e facendo un grande possesso palla per addormentare il ritmo e difendersi con il pallone. Una grande risposta da parte di tutto il Diavolo dopo il brutto ko contro il Bologna.

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Le dichiarazioni di Ruben Amorim a Sky Sport

"I tifosi devono capire che le cose non cambieranno in poco tempo. Serve tempo, avremo bisogno di notti magiche e di debacle. La situazione non cambia in poco tempo. Lo Scudetto è possibile non so quando".

Non solo campo, i segnali positivi sono arrivati anche dopo la partita grazie alle dichiarazioni molto puntuali di Ruben Amorim che ha mantenuto la calma:

Questo il suo passaggio a "SkySport". L'allenatore portoghese non si fa trascinare da una vittoria (per quanto entusiasmante) e resta con i piedi per terra consapevole che questa squadra non è ancora completa e pronta del tutto.

L'analisi del progetto rossonero ai microfoni di DAZN

"Saremo una squadra molto forte, ma ci vorrà tempo. I tifosi hanno guadagnato un po' di fiducia per questo progetto".

Concetto ripetuto anche a

E' proprio questo il concetto chiave che traspare ancora più forte dopo una vittoria del genere: Amorim ha le qualità e le idee per mettere in campo un Milan vincente (quando ha i titolari a disposizione ovviamente), ma non cambia tutto dalla sera alla mattina e serve tanto tempo per avere il Diavolo di Amorim nel pieno delle sue forze e soprattutto con continuità, quella che ovviamente ancora manca visto che si sta lavorando su questo progetto solo da pochi mesi.

Il richiamo alla maturità in conferenza stampa

, così Amorim in conferenza stampa dove più volte ha citato la sconfitta contro il Bologna.

Un segnale fortissimo di grande maturità da parte dell'allenatore portoghese che è pienamente consapevole che questo Milan dovrà passare da notti come quella del derby e notti come quelle contro il Bologna.

I tifosi devono sostenere Amorim: il progetto c'è, si vede, serve tempo e piena fiducia nel lavoro del portoghese.