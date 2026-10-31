Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita ha parlato Ruben Amorim, allenatore rossonero. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Cardinale dice che si costruirà su questo, se è l'inizio di un nuovo Milan: "Penso che il Milan deve rimanere lo stesso. Abbiamo avuto una grande notte. Però col Bologna è cambiato tutto in un attimo. Quando vinci queste partite, dobbiamo capire che dobbiamo giocare così. Ci saranno partite che non giocheremo bene, ma dobbiamo vincerle".

Cosa ha capito dal primo minuto oggi: "Bastava guardarmi ed ero tranquillo dal primo minuto. Sentivo che potevamo far bene".

Sull'abbraccio con Pavlovic alla fine e se sente che la squadra lo segue: "Ciò che so è che sono orgoglioso di loro. Anche quando perdiamo. Stanno dando tutto ed è ciò che voglio. Avranno la mia protezione finché daranno tutti. A volte vinceremo, a volte no, ma dobbiamo lavorare duro. Ciò che so è che devono dare tutto".

Sulla commozione di Cardinale: "Normale ci sia questa pressione. Sono contento per lui. Non è facile. Facciamo tutto per portare il Milan in alto. Una notte speciale per tutti. Sono tre punti però".

PM - Se questo undici titolare può giocarsela con tutti: "Dipende dalla partita. Non so se è il miglior undici. Ci sono diversi momenti della partita. Voi avete visto la partita e con Gila, Rabiot e Moreira è stato diverso. Non è una scusa, ma se vogliamo vincere, dobbiamo usare tutti. Però è evidente che oggi eravamo una squadra diversa".

Se fa il pompiere: "Sono molto felice e quando sono felice sono calmo. Due giorni fa chiunque qui era come a un funerale. Oggi si pensa allo Scudetto, io devo mantenere il livello. Però ve lo garantisco, sono felicissimo".