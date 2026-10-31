Il derby di Milano: Milan e Inter si sono sfidate per la supremazia della città. Le interviste del post-partita

Stefano Bressi
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video

Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita ha parlato Ruben Amorim, allenatore rossonero. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Cardinale dice che si costruirà su questo, se è l'inizio di un nuovo Milan: "Penso che il Milan deve rimanere lo stesso. Abbiamo avuto una grande notte. Però col Bologna è cambiato tutto in un attimo. Quando vinci queste partite, dobbiamo capire che dobbiamo giocare così. Ci saranno partite che non giocheremo bene, ma dobbiamo vincerle".

Derby Milan-Inter, partita valida per la 10^ giornata della Serie A 2026/27: nel post-partita ha parlato in conferenza stampa Ruben Amorim, allenatore rossonero

Cosa ha capito dal primo minuto oggi: "Bastava guardarmi ed ero tranquillo dal primo minuto. Sentivo che potevamo far bene".

Sull'abbraccio con Pavlovic alla fine e se sente che la squadra lo segue: "Ciò che so è che sono orgoglioso di loro. Anche quando perdiamo. Stanno dando tutto ed è ciò che voglio. Avranno la mia protezione finché daranno tutti. A volte vinceremo, a volte no, ma dobbiamo lavorare duro. Ciò che so è che devono dare tutto".

Sulla commozione di Cardinale: "Normale ci sia questa pressione. Sono contento per lui. Non è facile. Facciamo tutto per portare il Milan in alto. Una notte speciale per tutti. Sono tre punti però".

PM - Se questo undici titolare può giocarsela con tutti: "Dipende dalla partita. Non so se è il miglior undici. Ci sono diversi momenti della partita. Voi avete visto la partita e con Gila, Rabiot e Moreira è stato diverso. Non è una scusa, ma se vogliamo vincere, dobbiamo usare tutti. Però è evidente che oggi eravamo una squadra diversa".

Se fa il pompiere: "Sono molto felice e quando sono felice sono calmo. Due giorni fa chiunque qui era come a un funerale. Oggi si pensa allo Scudetto, io devo mantenere il livello. Però ve lo garantisco, sono felicissimo".

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