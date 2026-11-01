Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato alla 'CBS' al termine del derby Milan-Inter, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e vinta per 3-1 dai rossoneri grazie ai gol di Christian Pulisic (4'), Adrien Rabiot (10') e Diego Moreira (43'). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni, in particolare, sul supporto che sta ricevendo dal proprietario Gerry Cardinale e da tutte le persone che lavorano all'interno del club rossonero.

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"Il supporto è fondamentale. È fondamentale soprattutto perché la gente capisca che non cambieremo il progetto, qualunque cosa accada: questa è una bella sensazione da provare come allenatore. Ma non sono ingenuo e capisco che devo anche vincere le partite, perché tutto questo supporto mi dà anche una grande responsabilità. Non voglio deludere queste persone che mi sostengono così tanto, in special modo il signor Cardinale. Quindi questo è davvero importante ed è davvero importante essere molto chiari con il progetto e con le persone, perché la gente è intelligente, i tifosi sono intelligenti. Se percepiscono che c'è fiducia qualunque cosa accada nel nostro percorso, credo che questo non possa che aiutare il club".