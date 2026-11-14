Asanji trascina il Milan Futuro: fisico fuori categoria in Serie D. Chi è, come gioca e le prospettive

Chi è Levis Asanji, il centravanti classe 2006 del Milan Futuro: quasi due metri d'altezza, 4 gol in Serie D, statistiche e margini di crescita per il futuro
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Vola il Milan Futuro allenato da Sergio Navarro Barquero: nel girone B della Serie D i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo. 21 gol fatti e 15 subiti per l'Under 23 rossonera che arriva alla sosta con tre vittorie consecutive nel mese di novembre: 2-3 contro la Virtus Verona, 2-1 contro il Piacenza e 3-0 contro la Virtus Ciserano Bergamo.
I numeri del Milan Futuro in Serie D: attacco e striscia positivaQuesti i numeri più interessanti della squadra: secondi nel girone per gol fatti a quota 21 (1.91 medi). Quarti per punti fatti in casa (13) e per punti fatti in trasferta (10). Il Milan Futuro non perde da 6 partite di fila e ha conquistato 11 punti nelle ultime cinque partite trovando almeno una rete da 9 gare di fila.
Levis Asanji trascina l'attacco: le statistiche stagionaliIn attacco il Milan Futuro è molto "fluido" con Navarro che spesso cambia giocatori del suo tridente, ma la vera prima punta del progetto rossonero è Levis Asanji, tedesco classe 2006. Ecco i suoi numeri stagionali in Serie D (dal sito Sofascore):
- Presenze: 11.
- Partite da titolare: 8.
- Minuti giocati totali: 851.
- Gol: 4.
- Frequenza gol (in minuti): un gol ogni 213 min.
- Tiri in porta per partita: 0.6.
- Percentuale realizzativa: 15%.
- Passaggi riusciti (a partita): 10.0 (72%).
- Palloni recuperati per partita: 2.3.
- Dribbling riusciti per partita: 0.5 (71%).
- Duelli totali vinti per partita: 5.1 (32%).
- Duelli aerei vinti per partita: 1.3 (52%).
Come gioca Levis Asanji: fisicità dominante e tecnicaNumeri assolutamente interessanti, ma quello che salta subito all'occhio vedendo la giovane punta è la sua prestanza fisica: contro i difensori della Serie D sembra essere di un'altra categoria. Spesso è più alto di 20 centimetri e più grosso fisicamente rispetto a tutti i calciatori in campo, sembra quasi vedere un ragazzo del college che gioca a basket contro i bambini. Questo parlando solo dell'impatto fisico che per una prima punta è molto importante. Levis Prince Asanji è nato nel gennaio 2006 a Lauchhammer, in Germania. Cresciuto nel vivaio del BFC Dynamo prima di passare all'Union Berlino. Nel febbraio 2025 viene acquistato a titolo definitivo dal Milan.
Ma che tipo di calciatore è Levis Asanji? Vista la sua incredibile stazza fisica (sfiora i due metri di altezza) può fare reparto da solo, specialmente in Serie D. Ovviamente è efficace nel gioco spalle alla porta e domina i duelli aerei. Oltre alla fisicità è dotato anche di una buonissima tecnica e lo si vede quando deve concludere in porta con il suo sinistro.
Margini di crescita e prospettive futureDeve ancora migliorare su alcuni movimenti da attaccante vero e, ovviamente, non sarà mai agile nello stretto, ma non gli si chiede quello. Può migliorare anche dal punto di vista del cinismo in fase offensiva, vista la sua percentuale realizzativa del 15% (non elevatissima). Prospettive future? Asanji è ancora giovanissimo e può ancora crescere molto e affinarsi tecnicamente come giocatore, il fisico lo agevola, ma andrà testato contro difensori più forti fisicamente e anche più veloci di quelli che affronta in Serie D.
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