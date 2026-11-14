Asanji trascina il Milan Futuro: fisico fuori categoria in Serie D. Chi è, come gioca e le prospettive

Vola il Milan Futuro allenato da Sergio Navarro Barquero: nel girone B della Serie D i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo. 21 gol fatti e 15 subiti per l'Under 23 rossonera che arriva alla sosta con tre vittorie consecutive nel mese di novembre: 2-3 contro la Virtus Verona, 2-1 contro il Piacenza e 3-0 contro la Virtus Ciserano Bergamo.

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I numeri del Milan Futuro in Serie D: attacco e striscia positiva

Levis Asanji trascina l'attacco: le statistiche stagionali

Presenze: 11.

11. Partite da titolare: 8.

8. Minuti giocati totali: 851.

851. Gol: 4.

4. Frequenza gol (in minuti): un gol ogni 213 min.

un gol ogni 213 min. Tiri in porta per partita: 0.6.

0.6. Percentuale realizzativa: 15%.

15%. Passaggi riusciti (a partita): 10.0 (72%).

10.0 (72%). Palloni recuperati per partita: 2.3.

2.3. Dribbling riusciti per partita: 0.5 (71%).

0.5 (71%). Duelli totali vinti per partita: 5.1 (32%).

5.1 (32%). Duelli aerei vinti per partita: 1.3 (52%).

Come gioca Levis Asanji: fisicità dominante e tecnica

Questi i numeri più interessanti della squadra:a quota 21 (1.91 medi).e per punti fatti in trasferta (10). Il Milan Futuroe ha conquistato 11 punti nelle ultime cinque partite trovando almeno una rete da 9 gare di fila.In attacco il Milan Futuro è molto "fluido" con Navarro che spesso cambia giocatori del suo tridente, ma la vera prima punta del progetto rossonero è Levis Asanji , tedesco classe. Ecco i suoi numeri stagionali in Serie D (dal sito):Numeri assolutamente interessanti, ma quello che salta subito all'occhio vedendo la giovane punta è la sua: contro i difensori della Serie D sembra essere di un'altra categoria. Spesso è più alto di 20 centimetri e più grosso fisicamente rispetto a tutti i calciatori in campo, sembra quasi vedere un ragazzo del college che gioca a basket contro i bambini. Questo parlando solo dell'impatto fisico che per una prima punta è molto importante.è nato nel gennaio 2006 a Lauchhammer, in Germania. Cresciuto nel vivaio del BFC Dynamo prima di passare all'Union Berlino. Nel febbraio 2025

Ma che tipo di calciatore è Levis Asanji? Vista la sua incredibile stazza fisica (sfiora i due metri di altezza) può fare reparto da solo, specialmente in Serie D. Ovviamente è efficace nel gioco spalle alla porta e domina i duelli aerei. Oltre alla fisicità è dotato anche di una buonissima tecnica e lo si vede quando deve concludere in porta con il suo sinistro.

Margini di crescita e prospettive future

Deve ancora migliorare su alcuni movimenti da attaccante vero e, ovviamente, non sarà mai agile nello stretto, ma non gli si chiede quello. Può migliorare anche dal punto di vista del cinismo in fase offensiva, vista la sua percentuale realizzativa del 15% (non elevatissima). Prospettive future? Asanji è ancora giovanissimo e può ancora crescere molto e affinarsi tecnicamente come giocatore, il fisico lo agevola, ma andrà testato contro difensori più forti fisicamente e anche più veloci di quelli che affronta in Serie D.