Si sa, il talento di Leão ha sempre viaggiato su un doppio binario, in grado di far innamorare San Siro con giocate da fenomeno o di far disperare i tifosi per serate colme di indolenza. La storia del portoghese al Milan non è infatti soltanto una collezione di ricordi positivi, ma anche un percorso pieno di picchi altissimi e cadute importanti dove la genialità ho lasciato il passo all'incompiutezza, difficile da digerire per chi conosce il suo potenziale.

Milan, i. momenti flop di Leao

Di fronte ad alcune serate da vero e proprio pallone d'oro, il numero 10 rossonero ha saputo toccare anche i vertici opposti e la sintesi perfetta del suo lato si è consumata sempre incontro il Newcastle quando, dopo aver saltato metà difesa avversaria con una facilità disarmante, a due passi dalla porta ha tentato un colpo di tacco finendo per inciampare sui propri piedi tra i fischi dello stadio.

In uno degli snodi cruciali della stagione, il Milan viene eliminato dalla Roma di De Rossi nella gara di ritorno all'Olimpico. Con i giallorossi in 10 uomini per oltre un'ora, Leao gioca una delle sue partite più negative della stagione: zero spunti, raddoppiato costantemente, spento nell'atteggiamento e fischiato al momento del cambio.

Altro episodio pesantissimo è capitato durante il 5-1 subito dal Milan nel settembre del 2023 contro l'Inter. Leao gioca un primo tempo sconcertante lasciando la fascia completamente scoperta, scoprendo il fianco alle ripartenze travolgenti dei nerazzurri. Male male...

Un altro momento che è riuscito a far discutere a lungo è stato il digiuno realizzativo in Serie A, durato ben cinque mesi. In questo lungo periodo il numero 10 rossonero è apparso sfiduciato e incapace di incidere nei momenti difficoltà della squadra.

Impossibile dimenticarsi poi del caso Cooling Break di Roma. Dopo essere stato messo in panchina da Fonseca, all'Olimpico entra e segna subito il goal del 2-2. Tuttavia, però, durante la pausa finale mentre la squadra e l'allenatore si radunano a bordo campo per riorganizzarsi, Leão in compagnia di Hernandez rimane isolato dalla parte opposta del campo, del tutto disinteressato alle indicazioni tattiche.