Il percorso di Ardon Jashari al Milan: la prima stagione sottotono, il gol contro il Frosinone e lo spazio che potrebbe aprirgli l'infortunio di Luka Modric
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L'infortunio di Luka Modric è un bel problema per Ruben Amorim, ma c'è anche qualcuno che potrebbe non essere così dispiaciuto. Ardon Jashari, reduce dal primo gol con la maglia del Milan realizzato nell'ultimo turno di campionato, vede una ghiotta occasione per trovare la continuità e la fiducia che gli sono mancate fino ad ora. Vediamo quanto starà fuori il croato e come l'ex Club Brugge potrebbe sfruttare la sua assenza per dare una svolta alla sua esperienza in rossonero.
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La prima stagione di Jashari al MilanPrelevato la scorsa estate dal Club Brugge per 36 milioni di euro, il centrocampista svizzero non è riuscito ad incidere come ci si attendeva dal miglior giocatore della Jupiler Pro League 2024/2025. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, Jashari ha chiuso con 0 gol e 1 assist in 17 presenze, per un totale di appena 880 minuti in campo. Il contratto che lo lega al Milan è valido fino al 30 giugno 2030: Amorim ha ancora fiducia in lui, ma si aspetta delle risposte in campo.
L'infortunio di Modric: condizioni e temi di recuperoModric è uscito malconcio dalla sfida di San Siro contro il Frosinone. Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, il fuoriclasse croato ha riportato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra, che lo costringerà a saltare la trasferta di Europa League sul campo dell'Olympiakos. Difficile pensare a un recupero per la 13^ giornata di Serie A contro il Cagliari: il match del ritorno in campo potrebbe essere Milan-Cagliari, in programma lunedì 30 novembre alle ore 20:45.
Una chance da sfruttareNelle due partite in cui Modric resterà out, a giocarsi un posto in mezzo al campo al fianco di Rabiot saranno Jashari e Musah. Con lo statunitense che viene spesso adattato da Amorim come esterno sinistro, lo svizzero ha tutte le carte in regola per una maglia da titolare sia in Europa League che in Serie A. Con la speranza che la rete al Frosinone possa averlo sbloccato anche sotto il profilo psicologico, l'augurio dei tifosi del Milan è quello di vedere finalmente la miglior versione di Jashari, finora sembrato un calciatore troppo lento e impacciato per giustificare un investimento da quasi 40 milioni di euro.
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