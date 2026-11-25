Milan, Modrić e Jashari sono a Perth: accoglienza da stella per il croato

L'infortunio di Luka Modric è un bel problema per Ruben Amorim, ma c'è anche qualcuno che potrebbe non essere così dispiaciuto. Ardon Jashari, reduce dal primo gol con la maglia del Milan realizzato nell'ultimo turno di campionato, vede una ghiotta occasione per trovare la continuità e la fiducia che gli sono mancate fino ad ora. Vediamo quanto starà fuori il croato e come l'ex Club Brugge potrebbe sfruttare la sua assenza per dare una svolta alla sua esperienza in rossonero.

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La prima stagione di Jashari al Milan

L'infortunio di Modric: condizioni e temi di recupero

Una chance da sfruttare

Prelevato la scorsa estate dal Club Brugge peril centrocampista svizzero non è riuscito ad incidere come ci si attendeva dal miglior giocatore della Jupiler Pro League 2024/2025. Sotto la guida di Massimiliano Allegri,ha chiuso conper un totale di appena 880 minuti in campo. Il contratto che lo lega alè valido fino al: Amorim ha ancora fiducia in lui, ma si aspetta delle risposte in campo.è uscito malconcio dalla sfida di San Siro contro il Frosinone. Come appreso dalla redazione di, il fuoriclasse croato ha riportato unche lo costringerà a saltare la trasferta di Europa League sul campo dell'Olympiakos. Difficile pensare a un recupero per la 13^ giornata di Serie A contro il Cagliari: il match del ritorno in campo potrebbe essere, in programma lunedì 30 novembre alle ore 20:45.Nelle due partite in cuiresterà out, a giocarsi un posto in mezzo al campo al fianco di Rabiot saranno. Con lo statunitense che viene spesso adattato da Amorim come esterno sinistro, lo svizzero ha tutte le carte in regola per una maglia da titolare sia in Europa League che in Serie A. Con la speranza che la rete al Frosinone possal'augurio dei tifosi delè quello di, finora sembrato un calciatore troppo lento e impacciato per giustificare un investimento da quasi 40 milioni di euro.