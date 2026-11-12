Dopo l'addio a parametro zero al Milan in estate e il grande avvio in Serie A con il Parma, Simone Lontani ottiene la prima storica convocazione in Nazionale
VIDEO – Milan Primavera, Renna: "Siamo sulla strada giusta. Lontani ..." | PM
A pochi mesi dall'addio al Milan, il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato per la prima volta Simone Lontani in azzurro. Il diciottenne attaccante del Parma svolgerà parte del ritiro a Coverciano con la Nazionale maggiore, prima di aggregarsi all'Under 19 di Massimiliano Favo. Un traguardo che alimenta inevitabilmente i rimpianti in casa rossonera, dove il ragazzo è cresciuto prima di trasferirsi in Emilia a parametro zero lo scorso luglio.
Lontani: dall'addio al Milan alla convocazione in NazionaleNato nel 2008 a Gambettola e cresciuto nel vivaio del Cesena, Lontani arriva al Milan nel 2022. In quattro anni nel settore giovanile rossonero segna 39 gol complessivi, chiudendo la stagione 2025/2026 con 10 reti e 3 assist in 21 gare di Primavera. Al bottino del ragazzo si aggiungono anche le 3 presenze collezionate in Serie D con il Milan Futuro. Alla scadenza del contratto, complice la fase di riorganizzazione dirigenziale del club, la società gli propone un rinnovo di una sola stagione con la Primavera, ma il giocatore rifiuta la proposta per cercare spazio tra i professionisti. Il club più veloce ad approfittarne è stato il Parma, che lo ha messo sotto contratto fino al 2030 senza costi di cartellino.
Il confronto con CamardaA chiudere gli spazi in prima squadra ha contribuito anche la gestione di Francesco Camarda, scelto come alternativa a Gonçalo Ramos dopo il prestito annuale al Lecce. Lontani ha caratteristiche diverse rispetto al coetaneo: i suoi 181 centimetri di altezza gli permettono di svariare su tutto il fronte d'attacco. La decisione del Milan ha spinto il ragazzo verso l'Emilia, dove il valore del suo cartellino si è già triplicato rispetto ad agosto.
L'impatto di Lontani in Serie AAll'esordio ufficiale tra i professionisti del 14 agosto in Coppa Italia contro il Catania, Lontani ha realizzato una doppietta decisiva per il 2-0 finale. In campionato, prima sotto la guida di Cuesta e poi con l'arrivo di Alberto Gilardino in panchina, il classe 2008 ha collezionato 11 presenze, di cui 5 da titolare, segnando tre reti contro Monza, Lazio e Atalanta. Proprio il gol del 3-0 a Bergamo contro i nerazzurri, arrivato dopo un tunnel a Pasalic e una conclusione dal limite dell'area, gli ha permesso di stabilire un nuovo record: a 18 anni e 288 giorni è diventato il più giovane nella storia del Parma a raggiungere quota 3 gol in Serie A.
Il percorso in azzurro e la scelta di ManciniI numeri registrati in questo avvio di stagione hanno convinto Roberto Mancini ad inserire Lontani nella lista dei convocati. Già punto fermo delle selezioni giovanili - dove vanta 10 gol complessivi tra Under 15 e Under 19 - l'ex attaccante rossonero ha beneficiato anche dell'emergenza infortuni che ha colpito l'attacco dell'Italia, priva di Kean, Raspadori, Zoma e Raimondo. Lo stage con la Nazionale maggiore servirà a fargli respirare l'ambiente di Coverciano, con la speranza di un graduale inserimento in vista di Euro 2028 e dei Mondiali 2030.
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