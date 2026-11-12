A pochi mesi dall'addio al Milan, il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato per la prima volta Simone Lontani in azzurro. Il diciottenne attaccante del Parma svolgerà parte del ritiro a Coverciano con la Nazionale maggiore, prima di aggregarsi all'Under 19 di Massimiliano Favo. Un traguardo che alimenta inevitabilmente i rimpianti in casa rossonera, dove il ragazzo è cresciuto prima di trasferirsi in Emilia a parametro zero lo scorso luglio.

Lontani: dall'addio al Milan alla convocazione in Nazionale

Il confronto con Camarda

L'impatto di Lontani in Serie A

Il percorso in azzurro e la scelta di Mancini

Nato nel 2008 a Gambettola e cresciuto nel vivaio del Cesena,arriva alnel 2022. In quattro anni nel settore giovanile rossonero segnachiudendo la stagione 2025/2026 con 10 reti e 3 assist in 21 gare di Primavera. Al bottino del ragazzo si aggiungono anche le 3 presenze collezionate in Serie D con il Milan Futuro. Alla scadenza del contratto, complice la fase di riorganizzazione dirigenziale del club, la società gli proponeper cercare spazio tra i professionisti. Il club più veloce ad approfittarne è stato il, che lo ha messo sotto contratto fino al 2030 senza costi di cartellino.A chiudere gli spazi in prima squadra ha contribuito anche la gestione di, scelto come alternativa a Gonçalo Ramos dopo il prestito annuale al Lecce.ha caratteristiche diverse rispetto al coetaneo: i suoi 181 centimetri di altezza gli permettono di svariare su tutto il fronte d'attacco. La decisione delha spinto il ragazzo verso l'Emilia, dove il valore del suo cartellino si è già triplicato rispetto ad agosto.del 14 agosto in Coppa Italia contro il Catania,ha realizzato unaper il 2-0 finale. In campionato, prima sotto la guida di Cuesta e poi con l'arrivo di Alberto Gilardino in panchina, il classe 2008 ha collezionato, di cui 5 da titolare, segnandoProprio il gol del 3-0 a Bergamo contro i nerazzurri, arrivato dopo un tunnel a Pasalic e una conclusione dal limite dell'area, gli ha permesso di stabilire un nuovo record: a 18 anni e 288 giorni è diventatoI numeri registrati in questo avvio di stagione hanno convintoad inserirenella lista dei convocati. Già punto fermo delle selezioni giovanili - dove vanta 10 gol complessivi tra Under 15 e Under 19 - l'ex attaccante rossonero ha beneficiato anche dell'emergenza infortuni che ha colpito l'attacco dell'Italia, priva di Kean, Raspadori, Zoma e Raimondo.