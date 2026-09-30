Milan, 64 anni di Rijkaard: il 'no' di Berlusconi, il contratto nelle mutande e le parole per Baresi

Oggi Rijkaard compie 64 anni: scopri gli aneddoti di Sacchi e i gol storici. PianetaMilan celebra il compleanno di una leggenda rossonera insostituibile
AMARCORD - 23 maggio 1990, Milan-Benfica 1-0 e Coppa dei Campioni
Buon compleanno a Frank Rijkaard: oggi 30 settembre 2026, l'ex calciatore olandese compie 64 anni. Con il Milan ha vissuto una parte di carriera eccezionale: 201 presenze, 26 gol e 24 assist con la maglia rossonera.
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Una storia ricca di successi:
- 2 scudetti
- 2 coppe dei campioni
- 2 coppe intercontinentali
- 2 supercoppe europee
- 2 supercoppe italiane
Per onorare questo giorno, PianetaMilan vuole ricordare alcune delle curiosità più interessanti sull'olandese ai tempi del Milan.
I retroscena di Arrigo Sacchi su RijkaardOspite a "Che Tempo Che Fa", in onda su 'Rai 1', Arrigo Sacchi svelò un retroscena molto interessante sull'ex rossonero: "Silvio Berlusconi non lo voleva e invece lui fu un giocatore grandioso. I tifosi dello Sporting Lisbona avevano sfondato la porta e picchiato i dirigenti". Una scelta che con il senno del poi ha più che pagato. Nel 2014, in una sua visita Milanello, Sacchi parlò così dell'olandese: "Chiesi di prendere Rijkaard perché avevo in mente l’idea di far partire il gioco dalla difesa, ma dovetti toglierlo da quella posizione perché era troppo forte individualmente".
Il clamoroso acquisto dallo Sporting LisbonaLeggendario il suo passaggio al Milan: il suo acquisto nel 1988 dallo Sporting Lisbona fece infuriare i tifosi portoghesi che cercarono di picchiare i dirigenti del club. Adriano Galliani e Ariedo Braida dovettero nascondere il contratto nelle mutande. Rijkaard fu talmente decisivo che un attaccante unico come Van Basten ne ha parlato così in una sua intervista ad 'AS': "Senza di lui il Milan di Sacchi non sarebbe mai esistito".
Il legame con Ancelotti e l'omaggio a Franco BaresiL'olandese, in un 'Festival dello Sport' di Gazzetta di qualche anno fa, parlò così di un Milan leggendario: "Sacchi mi ha permesso di giocare in una squadra grandissima. Lui ha cambiato il calcio italiano. Ero in mezzo a fenomeni veri. E il mio Maestro fu Carlo Ancelotti: mi ha insegnato lui a capire velocemente ciò che serviva da me. Quando vedo Carletto, mi si apre il cuore". In quell'occasione spese parole bellissime anche per Franco Baresi (purtroppo scomparso lo scorso 31 luglio): "E se devo fare un altro nome, dico Franco Baresi: parlava poco, gli bastava però una smorfia per metterci in riga. Baresi sarà per sempre il mio Capitano".
Un killer nelle occasioni importantiRijkaard è stato un calciatore completo e modernissimo per i suoi tempi. L'olandese è stato un killer nelle occasioni importanti:
- Gol il 23 maggio 1990 nella vittoria nella finale di Coppa dei Campioni del Milan contro il Benfica.
- Il 29 novembre 1990 nella finale di ritorno di Supercoppa Europea segna il 2-0 contro la Sampdoria.
- Il 9 dicembre 1990 i rossoneri conquistano la Coppa Intercontinentale per la seconda volta di fila battendo l’Olimpia Asuncion per 3-0, con due gol di Rijkaard.
Tutta la redazione di PianetaMilan augura un buon compleanno alla leggenda rossonera.
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