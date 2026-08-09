Nel calcio moderno, dove le difese sono sempre più strutturate e i blocchi bassi soffocano gli spazi, la capacità di saltare l'uomo è diventata un bene di lusso prezioso. A confermarlo con freddezza è stata una recente rivelazione di SofaScore, che ha stilato una speciale classifica legata ai giocatori con il maggior numero di dribbling completati in serie A a partire dalla stagione 2021 2022. Un'analisi statistica che incorona un monarca assoluto e regala un dato per certi versi inaspettato, colorando di rossonero le prime posizioni di questa classifica.

Milan, Leao una conferma, Saelemaekers sorprende

Al vertice della classifica c'èe non si tratta di una vittoria al fotofinish. Il numero 10 del Milan guarda tutti dall'alto verso il basso con una cifra davvero impressionante:Per capire la portata del suo dominio basta guardare la distanza dal secondo classificato.dellainfatti, è fermo a quota 233, più di 100 dribbling di scarto.

Un abisso che certifica come lo strappo del portoghese sia stato il fattore tattico più spiazzante del nostro campionato. Questo dato infatti rappresenta un importante attestato di stima per le qualità di Leão, un promemoria prezioso specialmente alla luce dell'annata in cui, tra qualche infortunio e le difficoltà riscontrate con Allegri, si è visto solo a fiammate.

Saelemaekers, "l'eroe inaspettato"

Se il primato di Leao era ampiamente prevedibile, la vera sorpresa in realtà è statoL'esterno belga è fermo al terzo posto confoto del lavoro svolto sia con la maglia delsia durante le sue parentesi in prestito a

Un dato che riscatta l'immagine del giocatore spesso considerato solo di quantità, dimostrando invece la notevole efficacia nell'uno contro uno. Alle spalle del belga, staccato di sole 11 posizioni, si piazza Matthias Soulè al quarto posto, con ben 184 dribbling, un dettaglio che è tutt'altro che casuale.