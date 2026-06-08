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Glasner vicino al Milan? La promessa di Cardinale fondamentale per il progetto rossonero

Glasner vicino al Milan? La promessa di Cardinale fondamentale per il progetto rossonero
Il Milan stringe per Oliver Glasner? L'indiscrezione della Gazzetta sul piano di Cardinale. Un passaggio fondamentale per il progetto rossonero. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Settimana decisiva per il futuro del Milan (qui le notizie): la decisione finale resta nelle mani di Gerry Cardinale che dovrà scegliere il nuovo organigramma rossonero e anche il nuovo allenatore. Tra le ipotesi più calde resta Oliver Glasner allenatore che ha chiuso la stagione vincendo la Conference League con il Crystal Palace. C'è un passaggio molto interessante che riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: Glasner è consapevole che ci vorrà tempo per il nuovo progetto e che avrà bisogno di sostegno. Secondo la rosea, Cardinale ha la volontà netta di supportare l’allenatore che sceglierà, anche perché dalla primavera 2024 il Milan ha cambiato quattro volte guida tecnica.

La carriera di Oliver Glasner: i numeri e i trofei

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Questo è un passaggio fondamentale. Andiamo a ripercorrere i passi della carriera di Glasner.

L'esperienza in Germania (Eintracht Francoforte)

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  • Il bilancio totale: partendo dalle sue stagioni in Germania con l'Eintracht Francoforte, l'allenatore austriaco ha chiuso con 39 vittorie, 29 pareggi e 29 sconfitte in 97 partite ufficiali, con una media di 1,51 punti a partita e la vittoria dell'Europa League nel 2022.

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  • I piazzamenti in Bundesliga: stagione 2021/2022 chiusa all'undicesimo posto in campionato, quella successiva al settimo posto.

    • Il ciclo vincente in Inghilterra (Crystal Palace)

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  • La media punti complessiva: con il Crystal Palace 121 panchine totali con una media punti di 1,59 a partita.

  • L'impatto al debutto: nel 2023/2024 entra in corsa a febbraio e chiude al decimo posto in Premier League.

  • Il palmarès inglese: stagione successiva vince la FA Cup e nel 2025-26 conclude la sua avventura inglese con altri due trofei: la Conference League e la Community Shield.

    • Il fattore tempo e la gestione del 3-4-2-1 al Milan

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    E' evidente come a Glasner (e a qualsiasi allenatore) serva tempo per capire come aggiustare tatticamente il suo 3-4-2-1 al Milan e al campionato italiano. Non è una transazione automatica e ci vorranno partite su partite per avere la versione migliore possibile. Era un concetto chiaro che valeva fin da quando Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri: qualsiasi allenatore arriverà al suo posto avrà bisogno di un sostegno importante da parte della società che deve difendere il suo investimento senza farsi prendere dal panico delle possibili difficoltà iniziali. Altrimenti è un progetto che parte con delle fondamenta già traballanti.

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