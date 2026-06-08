Il fattore tempo e la gestione del 3-4-2-1 al Milan

E' evidente come a Glasner (e a qualsiasi allenatore) serva tempo per capire come aggiustare tatticamente il suo 3-4-2-1 al Milan e al campionato italiano. Non è una transazione automatica e ci vorranno partite su partite per avere la versione migliore possibile. Era un concetto chiaro che valeva fin da quando Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri: qualsiasi allenatore arriverà al suo posto avrà bisogno di un sostegno importante da parte della società che deve difendere il suo investimento senza farsi prendere dal panico delle possibili difficoltà iniziali. Altrimenti è un progetto che parte con delle fondamenta già traballanti.