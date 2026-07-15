Francia eliminata, ma Amorim sorride: i numeri pazzeschi di Rabiot ai Mondiali 2026

Analisi dettagliata delle prestazioni di Adrien Rabiot al Mondiale 2026 con la Francia. Le statistiche di Sofascore e come il mediano cambierà posizione nel 3-4-2-1 del Milan
Gonçalo Ramos segnali al Milan: si presenta al raduno subito! Accolto da Amorim e Cardinale | PM
È finito il Mondiale 2026 per la Francia: la favorita per la vittoria finale ha perso contro la Spagna in semifinale. Un 2-0 chiaro con la squadra di Didier Deschamps che è stata dominata in ogni zona del campo e che non è mai riuscita a creare pericoli veri al portiere Unai Simón. Un dominio totale quello spagnolo che ora attende l'altra finalista che scopriremo questa sera (se la giocheranno Argentina e Inghilterra).
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Il Mondiale di Adrien Rabiot e la heatmap in nazionaleTra i titolarissimi della Francia Adrien Rabiot: il mediano del Milan è stato tra i più positivi dell'intera competizione, giocando da mediano davanti alla difesa in un centrocampo a due. Ecco tutti i suoi numeri.
6 presenze tutte da titolare per Rabiot con la maglia francese: 83 minuti di media in campo con 495 minuti totali giocati. Dalla heatmap, Rabiot ha giocato da mediano spostato sul centrosinistra.
Tutti i dati e le statistiche dettagliate di Sofascore
- Zero gol e un assist nella competizione con 63.2 di tocchi medi, chiaro segnale di come sia stato comunque al centro del gioco della Francia, nonostante la presenza massiccia di talento offensivo.
- 48.5 (90%) sui passaggi accurati con 3.2 (48%) di duelli vinti.
- Sono 4.5 i palloni recuperati di media mentre sono 7 i palloni persi di media (tutti i dati dal sito Sofascore).
La metamorfosi tattica al Milan: dal passato con Allegri al futuro con AmorimQuesti i numeri più significativi di Rabiot, che ha dimostrato di essere uno dei migliori mediani al mondo in un ruolo che dovrà giocare anche con il Milan di Amorim.
Nella sua prima stagione in rossonero, Rabiot ha giocato come mezzala sinistra di inserimento nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.
Con il 3-4-2-1 di Amorim il suo ruolo cambierà e sarà, verosimilmente, simile a quello che ha avuto con la Francia: più filtro per la difesa, fisicità, corsa e pressing.
Quello che è certo è che il francese resta un punto focale del Milan, anche nel nuovo progetto guidato da Amorim in panchina e Cardinale al timone del club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Thiago Pitarch nel mirino del Milan: ecco chi è il talento del Real Madrid che piace ai rossoneri
News Calciomercato
Milan, spunta il talento del Real Madrid. Il piano per l'esterno. Comotto blindato
Allenamenti
"Dovete segnare", Amorim carico e coinvolto al massimo: il secondo giorno di allenamento del suo Milan
Live
Mercato Milan LIVE | Due rinnovi in arrivo e Modric a un passo. Talento del Real nel mirino
News Calciomercato
Comotto, Amorim lo vede in prima squadra. Il Milan vuole blindarlo insieme a Camarda
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti