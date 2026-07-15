Francia eliminata, ma Amorim sorride: i numeri pazzeschi di Rabiot ai Mondiali 2026

È finito il Mondiale 2026 per la Francia: la favorita per la vittoria finale ha perso contro la Spagna in semifinale. Un 2-0 chiaro con la squadra di Didier Deschamps che è stata dominata in ogni zona del campo e che non è mai riuscita a creare pericoli veri al portiere Unai Simón. Un dominio totale quello spagnolo che ora attende l'altra finalista che scopriremo questa sera (se la giocheranno Argentina e Inghilterra).

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Il Mondiale di Adrien Rabiot e la heatmap in nazionale

Tutti i dati e le statistiche dettagliate di Sofascore

Zero gol e un assist nella competizione con 63.2 di tocchi medi, chiaro segnale di come sia stato comunque al centro del gioco della Francia, nonostante la presenza massiccia di talento offensivo.

48.5 (90%) sui passaggi accurati con 3.2 (48%) di duelli vinti.

Sono 4.5 i palloni recuperati di media mentre sono 7 i palloni persi di media (tutti i dati dal sito Sofascore).

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