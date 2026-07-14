La nuova stagione è ufficialmente cominciata. L'apertura delle porte di Milanello a giocatori e staff ha segnato finalmente l'inizio del nuovo Milan.

Molti calciatori sono già rientrati dalle vacanze e hanno iniziato oggi la preparazione, mentre molti altri arriveranno più tardi, reduci dal Mondiale americano ancora in corso di svolgimento. Nella Francia semifinalista, infatti, i due rossoneri Maignan e Rabiot sono ancora impegnati nel tentativo di coronare il proprio sogno e diventare campioni del mondo.

Un Mondiale di alto livello per entrambi che sta rimandando il loro rientro in rossonero, sul quale aleggiano però diversi dubbi: la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions aveva sollevato diverse voci su un possibile addio dei due campioni e, una volta terminato il Mondiale, si dovrà capire quali siano le loro vere intenzioni.

Ha affrontato la questione anche Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, che nel suo editoriale per TMW ha parlato così della situazione:

"I due francesi Rabiot e Maignan possono diventare dei casi. Ma anche Pulisic che dal Mondiale è già uscito e pure seriamente infortunato. Tempo fa i tre non sembravano particolarmente felici di giocare in un Milan senza Champions. Hanno cambiato idea?"

Resteranno in rossonero?

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Ognuno dei tre campioni rossoneri si trova in una posizione diversa.ha rinnovato da poco con il Milan: Il suo futuro in rossonero sembrava scontato, ma il finale horror di stagione e l'esonero dello staff tecnico (al quale il francese era particolarmente affezionato) hanno rimesso in bilico il suo futuro.invece è stato legato a diverse voci che lo vedevano in direzione Napoli, seguendo Allegri nel capoluogo campano e lasciando i rossoneri dopo una sola stagione., ancora, ha ricevuto la corte di diverse squadre americane e, con il suo contratto in scadenza nel 2027 ed i discorsi su un possibile rinnovo ancora in fase primordiale, anche la sua permanenza sembrava in bilico.Il Milan però ha ora ufficialmenteil progetto ha preso forma ed i calciatori non sono più abbandonati a se stessi. La figura dell'allenatore,, è centrale ed il futuro dei rossoneri appare sempre più limpido e luminoso. Idi fine stagione dovrebbero essere ormai passati ed i tre top player rossoneriIl nuovo allenatore ha chiesto a tutti e tre di restare nel suo nuovo Milan e Cardinale non sembra disposto a cedere i suoi prezzi pregiati, a maggior ragione se ad essere interessate sono delle dirette concorrenti (come il Napoli per Rabiot).

Insomma, a meno di clamorose sorprese, Maignan, Rabiot e Pulisic sono destinati a vestire ancora la maglia del Milan: solo il tempo ci dirà per quanto ancora, ma la prossima stagione li vedremo molto probabilmente ancora a San Siro.