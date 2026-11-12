L'inizio di stagione di Davide Ancelotti sulla panchina del Lille: secondo posto in Ligue 1 e una carriera che sta iniziando a sbocciare
Davide Ancelotti è sicuro: "Sono pronto per allenare il Milan"
Per oltre dieci anni il nome di Davide Ancelotti è stato associato quasi esclusivamente a quello del padre Carlo. Da quando è approdato in Francia, però, la musica è cambiata: alla guida del Lille, l'allenatore italiano si sta scrollando di dosso l’etichetta del raccomandato.
La storia di Davide AncelottiNato a Parma il 22 luglio 1989, Davide comincia nel calcio entrando nello staff di papà Carlo al Paris Saint-Germain nella stagione 2012-2013 come preparatore fisico. Poi arrivano le esperienze da viceallenatore tra Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli ed Everton. A Madrid, dal 2021 al 2025, partecipa alla vittoria di due Champions League nel 2022 e nel 2024, prendendo anche la licenza UEFA Pro nel 2023. Nel 2025, Davide Ancelotti si mette in proprio accettando la panchina del Botafogo in Brasile, dove chiude al sesto posto con qualificazione alla Copa Libertadores, prima di seguire il padre nello staff della 'Seleçao' per i Mondiali e sbarcare infine a Lille a metà agosto.
Focus sull'andamento del Lille: 2° posto in Ligue 1Dopo dieci giornate, il Lille di Davide Ancelotti ha 21 punti in classifica, frutto di sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta: davanti c'è soltanto il Paris Saint-Germain a 23, mentre dietro insegue il Paris FC a quota 20. Si tratta di una squadra solida che ha incassato appena 7 gol e ne segnati 14, capace di fermare il PSG sul 2-2. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, guidato in attacco dall’ex bomber del Milan Olivier Giroud. Il tasto dolente dei ‘Les Dogues’ è la Champions League, dove ha raccolto appena un punto in quattro gare contro Real Betis, Arsenal, Galatasaray e Bodø/Glimt, incassando 10 reti complessive.
Quando diceva: "Mi sento pronto per allenare il Milan"Nella storia di Davide Ancelotti c'è anche il Milan, vissuto prima di tutto da tifoso negli anni in rossonero del padre. In passato, rispondendo a una domanda sulla possibilità di allenare un giorno i rossoneri, si era espresso così:
"Mi sento già pronto per allenare una piazza grande come il Milan? Sì, sì. È difficile da spiegare. Prima di intraprendere questa carriera ero milanista in campo e nella vita. Non ho vergogna a dire che da tifoso piansi a Yokohama dopo la sconfitta con il Boca nella finale di Coppa Intercontinentale".
Al momento il Milan non cerca un allenatore, ma chissà che in futuro le strade di Davide Ancelotti e del Diavolo si possano rincontrare.
Non è più solo "il figlio di Carlo"Scegliere il Lille ha segnato uno spartiacque nella carriera di Davide Ancelotti, per la prima volta al timone di un club europeo senza il padre al suo fianco. Se la Champions League resta un rebus da risolvere nelle prossime giornate, il rendimento in campionato parla di una squadra organizzata. Oggi in Francia nessuno lo guarda più soltanto per il cognome che porta, ma per il buon lavoro che sta svolgendo alla guida dei ‘Les Dogues’.
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