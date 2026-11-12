Per oltre dieci anni il nome di Davide Ancelotti è stato associato quasi esclusivamente a quello del padre Carlo. Da quando è approdato in Francia, però, la musica è cambiata: alla guida del Lille, l'allenatore italiano si sta scrollando di dosso l’etichetta del raccomandato.

La storia di Davide Ancelotti

Focus sull'andamento del Lille: 2° posto in Ligue 1

Quando diceva: "Mi sento pronto per allenare il Milan"

"Mi sento già pronto per allenare una piazza grande come il Milan? Sì, sì. È difficile da spiegare. Prima di intraprendere questa carriera ero milanista in campo e nella vita. Non ho vergogna a dire che da tifoso piansi a Yokohama dopo la sconfitta con il Boca nella finale di Coppa Intercontinentale".

Nato a Parma il 22 luglio 1989,comincia nel calcio entrando nello staff di papà Carlo alnella stagione 2012-2013 come preparatore fisico. Poi arrivano le esperienze da viceallenatore traed. A Madrid, dal 2021 al 2025, partecipa alla vittoria di due Champions League nel 2022 e nel 2024, prendendo anche la licenza UEFA Pro nel 2023. Nel 2025,si mette in proprio accettando la panchina delin Brasile, dove chiude al sesto posto con qualificazione alla Copa Libertadores, prima di seguire il padre nello staff dellaper i Mondiali e sbarcare infine aa metà agosto.Dopo dieci giornate, ildiha, frutto di sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta:, mentre dietro insegue il Paris FC a quota 20. Si tratta di una squadra solida che ha incassato appena 7 gol e ne segnati 14, capace di fermare il PSG sul 2-2. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1,Il tasto dolente dei ‘Les Dogues’ è la, dove ha raccolto appena un punto in quattro gare contro Real Betis, Arsenal, Galatasaray e Bodø/Glimt, incassando 10 reti complessive.Nella storia dic'è anche il, vissuto prima di tutto danegli anni in rossonero del padre. In passato, rispondendo a una domanda sulla possibilità di allenare un giorno i rossoneri, si era espresso così:

Al momento il Milan non cerca un allenatore, ma chissà che in futuro le strade di Davide Ancelotti e del Diavolo si possano rincontrare.

Non è più solo "il figlio di Carlo"

Scegliere ilha segnato uno spartiacque nella carriera di, per la prima volta al timone di un club europeo senza il padre al suo fianco. Se la Champions League resta un rebus da risolvere nelle prossime giornate, il rendimento in campionato parla di una squadra organizzata., ma per il buon lavoro che sta svolgendo alla guida dei ‘Les Dogues’.