Ci sono dei giocatori che lasciano solamente i numeri, altri invece lasciano il segno, ma soprattutto dei veri e propri frammenti di immagini. Leão al Milan appartiene alla seconda categoria: accelerazioni, difensori saltati e bruciati come dei birilli e giocate capaci di cambiare una partita. Dal suo arrivo nel 2019 alla consacrazione dello scudetto fino alle notti europee e i lampi che hanno continuato ad accompagnarlo negli anni, il portoghese ha scritto una parte molto importante della recente storia rossonera.

Milan, i cinque momenti top di leao

Sassuolo-Milan, 22 maggio 2022

Con 80 goal, 65 assisti e 291 presenze, Leao saluta illasciandosi alle spalle dei numeri molto importanti ma soprattutto una grandissima collezione di ricordi. Parlando dei cinque momenti più importanti capitati durante la sua carriera in rossonero, il primo è per forzadel 22 maggio 2022, il giorno dello scudetto.

Il Milan arriva all'ultima giornata con la necessità di vincere per conquistare lo scudetto. Leão non segna ma domina la partita confezionando tre assist per i suoi compagni di squadra, contribuendo direttamente a tutti e tre i goal che chiudono tutto al primo tempo, consegnando già il titolo al Milan. A fine stagione, inoltre, arriverà anche il riconoscimento più importante di tutti: viene eletto MVP della Serie A.

Milan-Napoli, 24 febbraio 2022

Napoli-Milan 0-4

Napoli-Milan, aprile 2023

Qualche mese prima dello scudetto però, c'è stata un'altra serata molto importante a San Siro: ilospita il Napoli in una sfida molto pesante per la cima della classifica. La partita è bloccata, il Milan cerca lo spazio giusto e Leao, ancora una volta, è l'uomo capace di rompere gli equilibri: nel corso di quella stagione il portoghese diventa calciatore offensivo più imprevedibile della squadra, ed è proprio in quelle settimane che nasce la sensazione che il Milan abbia trovato il suo re.Se il 2022 rappresenta la consacrazione, il 2023 regala la versione più spettacolare del portoghese. Al Diego Armando Maradona iltravolge ilcapolista per 4-0 e il portoghese è il protagonista assoluto: doppietta, accelerazioni e una prestazione impressionante. Quella partita inoltre assume ancora più valore perché arriva contro una squadra che di lì a poco il Milan affronterà anche inSe quattro mesi prima invece, ilaveva conquistato lo scudetto, un anno dopo Leao prende per mano i rossoneri nella loro corsa europea. Il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli il portoghese parte della propria metà campo, ruba palla e fa una corsa folle di 70 metri saltando tutti gli avversari ed entrando nell'area del Napoli per poi servirenell'azione che porterà al gol dello 0-1.

Un'azione incredibile diventata iconica: la UEFA infatti, decise di assegnargli il premio di Player of the Match. Lo stesso Milan, nei mesi successivi, eleggerà la giocata come miglior assist della stagione, ed è probabilmente la fotografia più pura del portoghese.

Milan-Inter, Supercoppa Italiana a Ryad

L'ultimo capitolo da inserire in questa top five è arrivato in un momento molto diverso rispetto a prima: stiamo parlando di gennaio 2025, la finale diIl Milan è sul 2-0 contro l'Inter, e sembra essere ormai spacciato. Poi arriva la rimontata:accorcia, Pulisic pareggia e nel finale il Milan completa ribaltone. Leao entra nella fase decisiva della partita e partecipa all'azione che porta il goal del 3-2 diuna rimonta folle con il portoghese che, ancora una volta, entra dentro ad una delle immagini più emozionanti della storia recente.